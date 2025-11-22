O tânără s-a trezit fără amintiri, dar iubitul n-a renunțat la ea

Pentru Jessica Sharman, o tânără din Tunbridge Wells, Kent, o zi obișnuită de muncă s-a transformat într-un coșmar care i-a șters întreaga viață. În martie anul trecut, în timp ce se afla în trenul de navetiști către Londra, a suferit mai multe crize epileptice care i-au afectat grav memoria.

Când s-a trezit, nu și-a mai recunoscut părinții, prietenii și nici măcar pe iubitul ei, Rich Bishop, cu care era într-o relație de șapte luni.

Jessica și Rich lucrau împreună în domeniul recrutării și făceau zilnic drumul spre Londra. În acea dimineață, tânăra și-a pierdut brusc cunoștința. Corpul i s-a înmuiat, privirea i s-a pierdut, iar iubitul ei a fost singurul care a putut să o susțină până la sosirea trenului în gară.

Când și-a revenit, Jessica a privit în jur fără să înțeleagă ce se întâmplă. „Nu știam cine sunt oamenii din jurul meu. Totul era străin, nu știam nici măcar cum mă numesc”, a povestit ea ulterior.

La sosire, Rich a dus-o direct la birou și a sunat imediat părinții, care au venit în grabă. Dar momentul revederii a fost complet tulburător: Jessica s-a uitat la mama ei fără nicio reacție, de parcă ar fi întâlnit o persoană necunoscută.

Lisa, mama Jessicăi, a încercat disperată să îi arate fotografii pentru a-i trezi o amintire, însă tânăra nu a recunoscut pe nimeni. Mai mult, nici măcar nu își recunoștea propriul chip în fotografii. „Când m-am uitat în oglindă, mi s-a părut că văd o străină. Nu aveam nicio legătură cu imaginea mea”, povestește Jessica.

Deși i se părea ciudat să plece acasă cu doi oameni pe care îi considera necunoscuți, a acceptat doar pentru că semăna cu fata din fotografii. Ajunsă în locuința în care crescuse, era n-a recunoscut nimic. Fiecare cameră, fiecare obiect — totul îi era complet străin.

Pentru Rich, situația a fost la fel de dureroasă. Deși îi era alături, Jessica îl privea cu neîncredere. Când părinții au lăsat-o singură cu el, aceasta s-a speriat. „El vorbea cu mine ca și cum eram într-o relație, dar eu îl vedeam ca pe un străin. Apropierea lui mă neliniștea.”

După două săptămâni, Jessica a încercat chiar să încheie relația, pentru că nu înțelegea de ce un necunoscut este atât de implicat în viața ei. Rich însă a refuzat să renunțe. I-a promis că va avea răbdare și că o va ajuta să își reconstruiască amintirile. Acest moment a fost decisiv.

A doua zi după incident, părinții au dus-o la Spitalul Național de Neurologie și Neurochirurgie din Londra. După o săptămână de investigații, medicii au stabilit că Jessica suferise o formă severă de amnezie declanșată de epilepsie — afecțiune pe care o avea încă din adolescență, dar care nu o afectase grav până atunci.

Medicii au avertizat-o că recuperarea memoriei ar putea dura luni de zile, iar în unele cazuri, amintirile nu revin niciodată. După externare, viața Jessicăi s-a transformat într-un proces continuu de redescoperire. Părinții au ajutat-o să reînvețe activitățile simple: cum gătea, cum se îmbrăca, ce îi plăcea la televizor. Fiecare zi aducea o nouă provocare.

Revederea prietenilor a fost dificilă: pentru ei era aceeași Jessica, pentru ea — doar străini care se purtau familiar.

În tot acest timp, Rich a decis să nu renunțe. A început să o ducă în locurile în care mergeau împreună, i-a povestit despre primele lor întâlniri și despre momentele care îi apropiaseră. Încet, Jessica a început să simtă o legătură din nou.

„Nu îmi amintesc prima dată când m-am îndrăgostit de Rich, dar îmi amintesc clar a doua oară. A fost atât de blând și de răbdător, încât m-am trezit din nou atrasă de el”, povestește tânăra. Această „a doua îndrăgostire” a devenit pentru ea o dovadă a stabilității unei relații care, altfel, ar fi putut dispărea odată cu memoria ei.

Jessica nu s-a întors la jobul pe care îl împărțea cu Rich, pentru că nu se simțea pregătită. Când încrederea i-a revenit, în toamnă, și-a găsit un loc de muncă într-un call-center, pentru a o lua de la zero și profesional.

Totuși, procesul de recuperare continuă. Oameni pe care îi cunoștea de ani de zile o abordează pe stradă, iar ea trebuie să le explice de fiecare dată că nu își amintește cine sunt. Situația este dureroasă, dar încearcă să o gestioneze cât mai calm. Medicii au avertizat-o că, din cauza epilepsiei, există un risc de 50% ca episodul de amnezie să se repete.

Chiar și așa, Jessica privește spre viitor cu încredere. „Poate că nu-mi voi recupera niciodată cei 19 ani de amintiri. Dar știu un lucru: Rich a reușit să mă facă să mă îndrăgostesc de el de două ori. Dacă va fi nevoie, o va face și a treia oară.”