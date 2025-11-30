O tânără de 21 de ani, găsită moartă în casa iubitului

O tânără în vârstă de 21 de ani din Domnești, județul Argeș, a fost găsită moartă, sâmbătă, în locuința în care locuia alături de prietenul său și familia acestuia, au anunțat duminică reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.

Potrivit autorităților, fata a fost descoperită în stare de inconștiență în baie, iar membrii familiei au apelat imediat 112, solicitând intervenția unei ambulanțe. La scurt timp, echipajul medical a ajuns la fața locului și a încercat manevrele de resuscitare, însă fără succes.

„La faţa locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Domneşti, împreună cu un specialist criminalist, din primele verificări rezultând că tânăra a fost găsită în stare de inconştienţă, în baia imobilului unde locuia împreună cu prietenul său şi cu familia acestuia.

În urma primelor cercetări, polițiștii au declarat că nu există semne de violență sau indicii care să sugereze implicarea altor persoane. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma autopsiei medico-legale, care va clarifica circumstanțele în care a survenit tragicul eveniment.

Pentru respectarea cadrului legal, IPJ Argeș a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Ancheta se desfășoară sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș, iar polițiștii continuă să strângă date și probe care să permită clarificarea completă a situației.

Evenimentul a șocat comunitatea locală, iar autoritățile fac apel la calm și la respectarea intimității familiei victimei pe durata anchetei. Ancheta va stabili dacă decesul a fost cauzat de un accident domestic sau de alte circumstanțe, iar rezultatele autopsiei vor fi decisive pentru continuarea procedurilor legale.

În paralel, polițiștii verifică toate aspectele situației în care se afla tânăra în momentul decesului, inclusiv istoricul medical, condițiile de locuit și eventualele circumstanțe exterioare care ar fi putut contribui la tragedie, pentru a finaliza cercetările în termenul legal.