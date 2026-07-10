Mihai Bendeac a reluat criticile la adresa lui Dan Negru în timpul unei apariții în podcastul „Ne Pasă”, moderat de Șerban Copoț. Declarațiile actorului readuc în atenție conflictul izbucnit anul trecut, după ce prezentatorul TV a criticat public spectacolul „Proorocul Ilie”, montat la Teatrul Național București.

Invitat în podcastul lui Șerban Copoț, Mihai Bendeac a făcut o nouă referire la Dan Negru.

„Să dea Dumnezeu să nu ajung niciodată la nivelul lui Dan Negru”, a afirmat actorul

Întrebat de moderator dacă se referă la faptul că ar însemna să coboare sau să urce la nivelul prezentatorului, Bendeac a răspuns: „Nu vreau să comentez! Eu nu am ascuțit nicio sabie, căci nu am nevoie de sabie ca să-l înving”.

Declarațiile au generat rapid reacții în mediul online, unde numeroși utilizatori au încercat să afle ce a determinat noul schimb de replici. Deși actorul nu a oferit explicații suplimentare, tensiunile dintre cei doi sunt cunoscute încă din 2025.

Conflictul a izbucnit după ce Dan Negru a criticat public spectacolul „Proorocul Ilie”, în care Mihai Bendeac interpreta rolul principal. Prezentatorul a catalogat producția drept o blasfemie și, într-o postare pe Facebook, a recunoscut că nu a urmărit întreaga piesă, însă a spus că imaginile văzute au fost suficiente pentru a-și forma o opinie.

„Statul nu ar trebui să-i învrăjbească pe oameni! Dar o face! N-am văzut piesa de teatru de la TNB, cea în care religia este batjocorită; de asta NU postez NICIO părere despre piesa de teatru! Am văzut însă scandalul de după! Am văzut imagini cu actori dansând lasciv, pe cruce. Treaba lor… Treaba statului însă e să nu finanțeze vrajba!

Cei care au aprobat finanțarea spectacolului știau că piesa va dezbina, că va provoca zâzanie. Și, totuși, au alocat banii. Nu cred că a fost intenționat. Sunt doar proști!”, a spus Dan Negru.

După mesajul publicat de Dan Negru, Mihai Bendeac a răspuns printr-o postare în care l-a criticat dur pe prezentator. Actorul a susținut că acesta promovează o viziune depășită și a făcut referire la libertatea de exprimare și la rolul artei.

„Domnu’ Dănuț, de ceva vreme, cu ‘nevinovatele’ lui pilde ‘cultural-educationalo-istorice’, își devoalează noua lui veche pasiune: Mama Rusie. Însă un om cultivat precum dumnealui ar trebui să cunoască măcar vag istoria artelor. Astfel ar înțelege că libertatea este esența tuturor valorilor.

Actrița care se freacă de cruce îi interpretează pe cei ca… nu dau nume. Nu este un atac la ortodoxie. Nu este un atac la credință. Este un atac la cei care se folosesc de asta, care înțeleg prin asta să semene ură, lipsă de înțelegere, distrugere”, a spus Mihai Bendeac.