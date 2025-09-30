Dan Negru: Nu o să revin la copia „Te pui cu blondele”

Dan Negru a declarat, după ce a aflat că o copie a unei emisiuni realizate de el va fi difuzată în grila de toamnă, că nu va participa. „Am citit zilele trecute că revine o copie „Te pui cu blondele”. Nu vă bazați pe mine!”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Conducerea Antenei pregătește relansarea emisiunii „Te pui cu blondele”. Noul program va avea un alt titlu, însă formatul va fi aproape identic cu cel realizat de Dan Negru, care s-a bucurat de mare succes în urmă cu câțiva ani. În acest context, Dan Negru a afirmat că oferta TV din România este „săracă și repetitivă”, menționând că majoritatea posturilor TV au grile asemănătoare.

„Văd una dintre cele mai ponosite grile tv de toamnă din istorie. Antena copiază sâmbătă seara “Românii au talent”, Pro copiază Antena cu un show de rosturi. Jalnice și anonime ambele. Blaga le-ar fi spus: „Cu penele altuia te poți împodobi, dar nu poți zbura”, a spus Dan Negru.

El a adăugat: „Dar am citit zilele trecute că revine o copie „Te pui cu blondele”. Nu vă bazați pe mine! Am supraviețuit anilor și emisiunilor diferite doar pentru că am învățat să las trecutul să moară. Trecutul e un loc frumos de vizitat, dar nu de trăit în el. Prezentul “Jocul Cuvintelor” face acuși 4 ani la TV”.

Prezentatorul a povestit istoria emisiunii „Te pui cu blondele”, pe care o consideră „o lecție frumoasă de viață”. El a amintit că, în anii 2000, era asociat cu producțiile „marca Lazarov”, iar prezentatorii acelor emisiuni nu aveau șansa de a se afirma și în alte formate. „Arată-le că poți și singur”, i-ar fi spus Lazarov într-o zi.

„Așa că Antena, la care lucram, a cumpărat licența “Beat The Blondes”. Era primul meu format fără „umbrela” Lazarov. Numai că formatul era un eșec internațional – în nicio țară nu a prins”, a spus acesta.

Dan Negru a anunțat că nu își mai dorește să realizeze astfel de emisiuni. El a arătat că show-ul a avut succes timp de nouă ani, dar a spus că un asemenea format nu ar mai putea fi produs astăzi.