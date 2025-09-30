Vedetismului Andei Adam, sursă de profit pentru o companie de șervețele

Momentul în care Anda Adam s-a proclamat drept ”cel mai mare nume de la Asia Express” a devenit viral pe internet nu în sensul pozitiv. O companie de șevețele a profitat de clip, dar și de melodia ei pentru a-și face reclamă.

O firmă care distribuie șervețele a făcut un colaj viral în care Anda Adam se proclamă ”cel mai mare nume” de la emisiune, cu Serghei Mizil care râde, dar și cu melodia artistei.

”Vreau s-arunc cu șervețele nu să vărs lacrimi în ele”, se aude pe fundal în timp ce pe ecran e scris: ”șervețele *** pentru VIP-uri”. Desigur că internauți au reacționat cu sutele și au râs la întregul colaj. Cert este că ieșirile cântăreței au fost o surpriză, chiar și pentru cei care o cunoșteau.

Momentul în care a spus că este cea mai cunoscută persoană din emisiune că are 4 milioane de urmăritori a fost șocant până și pentru Mara Bănică, colegă de emisiune. „La un moment dat, cred că n-am plăcut-o pe Anda Adam, pentru că nu am înțeles de ce ai sta la un careu.

Acum, să mă scuzați, s-a întâmplat asta, a fost pe post, dar evident că nu puteai da tot… adică dura cam două ore să ne explice cum a dormit. Toți dormeam prost, de ce ar trebui să stăm în picioare, în ploaie, să te auzim pe tine? Mă rog… A fost, pentru mine, concurenta care m-a surprins neplăcut, din toate punctele de vedere. Știți că eu sunt un om direct și spun”, a explicat Mara Bănică.

Cert este că pe Instagram, aceasta are 1,2 milioane de urmăritori, în timp ce pe tiktok are 1,8 milioane. Iar unii dintre aceștia sunt comuni.

Că or fi sau nu 4 milioane pe toate rețelele de socializare adunate, numai ea știe. Emisiunea însă a scos la iveală anumite trăsături despre care fanii habar nu aveau.