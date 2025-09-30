Monden

Vedetismului Andei Adam, sursă de profit pentru o companie de șervețele

Comentează știrea
Vedetismului Andei Adam, sursă de profit pentru o companie de șervețeleAnda Adam. Sursa foto Captură video
Din cuprinsul articolului

Momentul în care Anda Adam s-a proclamat drept ”cel mai mare nume de la Asia Express” a devenit viral pe internet nu în sensul pozitiv. O companie de șevețele a profitat de clip, dar și de melodia ei pentru a-și face reclamă.

Anda Adam, de râsul șervețelelor

O firmă care distribuie șervețele a făcut un colaj viral în care Anda Adam se proclamă ”cel mai mare nume” de la emisiune, cu Serghei Mizil care râde, dar și cu melodia artistei.

Sursa foto:facebook

”Vreau s-arunc cu șervețele nu să vărs lacrimi în ele”, se aude pe fundal în timp ce pe ecran e scris: ”șervețele *** pentru VIP-uri”. Desigur că internauți au reacționat cu sutele și au râs la întregul colaj. Cert este că ieșirile cântăreței au fost o surpriză, chiar și pentru cei care o cunoșteau.

Nici colegii nu au plăcut-o foarte tare

Momentul în care a spus că este cea mai cunoscută persoană din emisiune că are 4 milioane de urmăritori a fost șocant până și pentru Mara Bănică, colegă de emisiune. „La un moment dat, cred că n-am plăcut-o pe Anda Adam, pentru că nu am înțeles de ce ai sta la un careu.

Nicușor Dan: Statul îi va plăti pe cei care aleg să facă stagiul militar
Nicușor Dan: Statul îi va plăti pe cei care aleg să facă stagiul militar
Nicușor Dan, despre dosarul anulării alegerilor: „Există un război hibrid pe care Rusia îl duce în Europa”
Nicușor Dan, despre dosarul anulării alegerilor: „Există un război hibrid pe care Rusia îl duce în Europa”

Acum, să mă scuzați, s-a întâmplat asta, a fost pe post, dar evident că nu puteai da tot… adică dura cam două ore să ne explice cum a dormit. Toți dormeam prost, de ce ar trebui să stăm în picioare, în ploaie, să te auzim pe tine? Mă rog… A fost, pentru mine, concurenta care m-a surprins neplăcut, din toate punctele de vedere. Știți că eu sunt un om direct și spun”, a explicat Mara Bănică.

Câți urmăritori are Anda

Cert este că pe Instagram, aceasta are 1,2 milioane de urmăritori, în timp ce pe tiktok are 1,8 milioane. Iar unii dintre aceștia sunt comuni.

Anda Adam

Anda Adam. Sursa foto: Instagram

Că or fi sau nu 4 milioane pe toate rețelele de socializare adunate, numai ea știe. Emisiunea însă a scos la iveală anumite trăsături despre care fanii habar nu aveau.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:16 - Sore, despre despărțirea de tatăl fetiței sale. N-a fost ușor
19:07 - Ilie Bolojan, după discuțiile cu FMI: Guvernul va continua disciplina fiscală
18:58 - UE salută victoria pro-europeană la alegerile parlamentare din Republica Moldova
18:46 - Nicușor Dan: Statul îi va plăti pe cei care aleg să facă stagiul militar
18:39 - Topul celor mai vizibili miniștri. Bolojan, din nou pe primul loc
18:31 - Chișinăul devine capitala vinului. Restricții de trafic și peste 100 de vinării la Ziua Națională a Vinului 2025

HAI România!

Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului

Proiecte speciale