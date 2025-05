Social O nouă taxă pentru șoferi. Data la care va intra în vigoare







Noul regulament privind eliberarea și utilizarea permiselor de liberă trecere pe 15 drumuri județene din Brașov a fost aprobat joi, în cadrul ședinței de plen a Consiliului Județean Brașov, dar va intra în vigoare abia pe 1 ianuarie 2026, conform Agenției de presă Rador.

Permise de liberă trecere, necesare pentru drumurile județene

Aceste permise vor fi necesare pentru drumurile județene cu restricții de tonaj. Este important de menționat că acesta este a treia amânare a implementării proiectului, deși platforma online pentru eliberarea permiselor este deja pregătită și ar putea fi operativă, a declarat Zoltan Szenner, administratorul public al județului Brașov.

Platforma este funcțională și gata de lansare, inițial planificată pentru 1 ianuarie 2025, cu toate pregătirile finalizate încă din 2024.

Totuși, din dorința de a fi predictibili și de a răspunde propunerilor de modificare, lansarea a fost amânată pentru 1 ianuarie 2026.

„Totul este pregătit, platforma e funcțională, am putea să-i dăm drumul de mâine. De comun acord am hotărât să o amânăm pentru data de 1 ianuarie 2026. Și prima oară când am vrut să-i dăm drumul la acest proiect, am vrut să fim predictibili. Și am pregătit absolut tot încă din anul 2024, urmând să-l punem în aplicare începând cu 1 ianuarie 2025”, afirmă administratorul public.

Decizia a fost luată pentru a evita introducerea bruscă a unei taxe la mijlocul anului, oferind astfel firmelor și transportatorilor claritate și timp pentru adaptare.

„Au venit după aceea propunerile de modificare, am implementat mare parte dintre ele și acum, la mijlocul anului, ne-am gândit să fim iarăși predictibili, așa cum se cuvine, și să-i dăm drumul de la 1 ianuarie 2026. Astfel încât șoferii de camioane, transportatorii și cealalte firme să nu se trezească la mijlocul anului cu o taxă de care nu știau dacă va intra sau nu sigur în vigoare”, a mai spus administratorul județului.

Cine este scutit de la plata acestor permise de liberă trecere

Conform noului regulament, taxa specială de liberă trecere va fi calculată în funcție de tonajul vehiculelor. Totuși, anumite categorii de vehicule sunt scutite de la plata acestei taxe, inclusiv cele militare, cele aparținând Ministerului Afacerilor Interne, echipajele SMURD și ale Ambulanței, precum și vehiculele Consiliului Județean.

De asemenea, vehiculele riveranilor beneficiază de aceeași excepție, potrivit profit.ro.

Pentru vehiculele cu o masă de până la 7,5 tone, tariful săptămânal este de 26,52 lei. În cazul vehiculelor de 40 de tone, taxa săptămânală este de 85,60 lei. Pentru vehiculele care depășesc 40 de tone, eliberarea permisului se va realiza doar după o evaluare individuală și va necesita obținerea unei autorizații speciale de transport (AST).