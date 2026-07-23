Guvernul României a anunțat joi că va fi deschis un nou punct de trecere a frontierei cu Ucraina, între localitatea Sighetu Marmației și Bila Țerkva. Măsura este prevăzută într-un memorandum privind modificarea acordului încheiat între cele două state, potrivit anunțului făcut de Guvern.

Executivul a aprobat un memorandum care prevede inițierea procedurilor necesare pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind înființarea noului punct de trecere a frontierei.

„Memorandumul prevede inițierea demersurilor pentru modificarea Acordului dintre România și Ucraina privind deschiderea noului punct de trecere a frontierei Sighetu Marmației – Bila Terkva, în vederea adaptării regimului de funcționare la nevoile comunităților locale și ale traficului transfrontalier”, informează Guvernul.

Autoritățile au adăugat că actualul punct de trecere a frontierei Sighetu Marmației – Solotvino va continua să funcționeze în regim permanent, 24 de ore din 24, și după deschiderea noului punct de frontieră.

Potrivit Guvernului, decizia răspunde solicitărilor venite din partea comunității românești din Ucraina, a autorităților locale și a mediului de afaceri din județul Maramureș.

„Demersul răspunde solicitărilor formulate de reprezentanții comunității românești din Ucraina, de autoritățile locale și de mediul de afaceri din județul Maramureș, care au semnalat necesitatea asigurării mobilității persoanelor, a continuității activităților economice și a accesului serviciilor de urgență între cele două state”, mai arată reprezentanții Executivului.

Executivul arată că inițiativa are la bază evaluările realizate de misiunile diplomatice ale României din Ucraina și concluziile reuniunilor tehnice bilaterale.

Potrivit Guvernului, în cadrul acestor discuții, partea ucraineană și-a exprimat disponibilitatea de a analiza menținerea în regim permanent a actualului punct de trecere a frontierei Sighetu Marmației – Solotvino.