Social O nouă escrocherie pe șosele. Mulți șoferi au fost păcăliți







O nouă escrocherie a fost descoperită de polițiștii din Râmnicu Vâlcea, după ce mai mulți șoferi au reclamat că au fost păcăliți în trafic de un bărbat care pretindea că i s-a stricat mașina și avea nevoie urgentă de bani.

Anchetatorii au stabilit că autorul este un localnic de 62 de ani, cunoscut în zonă, care și-ar fi perfecționat metoda prin abordarea conducătorilor auto pe drumurile publice.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea, individul inventa un scenariu credibil: își oprea victimele, le explica faptul că autoturismul personal este defect și cerea ajutor financiar pentru reparații.

De multe ori, insista că situația este urgentă și că trebuie să se deplaseze imediat la un service auto. Astfel, reușea să obțină sume diferite de bani, profitând de bunăvoința oamenilor.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu după ce mai multe persoane au reclamat situații similare, descriind același mod de operare. În urma cercetărilor, bărbatul a fost identificat și reținut.

„Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Totodată, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca suspectul să fie prezentat magistraților cu propunere legală”, au precizat reprezentanții IPJVâlcea.

În acest moment, anchetatorii încearcă să stabilească întregul număr de victime și valoarea totală a prejudiciului. Polițiștii fac apel la toți cei care au trecut printr-o situație asemănătoare să se prezinte la sediul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru a depune plângere.

Astfel de înșelăciuni nu sunt singulare în România. În ultimii ani, polițiștii au semnalat mai multe metode prin care șoferii au fost păcăliți. Un exemplu recent a fost descoperit în județul Ilfov, unde o grupare aborda conducătorii auto sub pretextul că au rămas fără combustibil.

Escrocii cereau sume de bani, în schimb promițând că vor restitui ulterior banii sau chiar ofereau bijuterii false drept garanție.

De asemenea, în București a fost documentat cazul unui individ care simula accidente ușoare în trafic. Acesta se prefăcea că i-a fost avariat autoturismul și cerea plata unor „daune” pe loc, pentru a evita chemarea poliției și deschiderea unui dosar de daună la asigurări.

Specialiștii în siguranță rutieră atrag atenția că astfel de situații se încadrează în categoria înșelăciunilor clasice adaptate traficului modern și recomandă prudență sporită.