O adolescentă dispărută dintr-un centru de plasament din Covasna, găsită în Ungaria

O adolescentă în vârstă de 16 ani, aflată într-un centru de plasament din Sfântu Gheorghe, a fost dată dispărută după ce a părăsit instituția în dimineața zilei de 11 aprilie, au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Covasna. Cazul a fost semnalat Poliției Municipale, care a demarat procedurile specifice pentru identificarea minorei.

„Ca urmare a activităţilor investigative desfăşurate în cauză, precum şi a cooperării poliţieneşti internaţionale prin intermediul CCPI - Biroul Naţional SIRENE, la data de 16 septembrie 2025 minora a fost localizată şi identificată pe teritoriul Ungariei”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Covasna.

„Adolescenta este în afara oricărui pericol şi a fost plasată într-un centru de protecţie din statul vecin, urmând ca în cel mai scurt timp să fie efectuate formalităţile legale pentru a reveni în țară”, a mai anunțat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna.

Polițiștii continuă investigațiile pentru a clarifica în detaliu condițiile în care a avut loc plecarea acesteia și pentru a determina dacă, în perioada în care a fost dată dispărută, a fost victima unei fapte penală.