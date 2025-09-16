Social

O adolescentă dispărută dintr-un centru de plasament din Covasna, găsită în Ungaria

Comentează știrea
O adolescentă dispărută dintr-un centru de plasament din Covasna, găsită în UngariaDispărut. Sursa foto: Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

O adolescentă de 16 ani, dispărută din luna aprilie după ce a părăsit centrul de plasament din județul Covasna unde era instituționalizată, a fost localizată de autoritățile din Ungaria. Marți, Inspectoratul de Poliție Județean Covasna a confirmat că minora a fost găsită în Ungaria și se află în prezent în siguranță, într-un centru de protecție din această țară. Urmează ca, în perioada următoare, să fie inițiate procedurile legale pentru repatrierea ei.

O adolescentă dispărută dintr-un centru de plasament din Covasna, găsită în Ungaria

O adolescentă în vârstă de 16 ani, aflată într-un centru de plasament din Sfântu Gheorghe, a fost dată dispărută după ce a părăsit instituția în dimineața zilei de 11 aprilie, au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Covasna. Cazul a fost semnalat Poliției Municipale, care a demarat procedurile specifice pentru identificarea minorei.

Adolescenta căutată de autoritățile române a fost găsită pe teritoriul Ungariei, în urma unor demersuri de cooperare internațională, derulate prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – Biroul Național SIRENE.

Poliția Covasna

Sursa foto: Poliția Covasna/Facebook

„Ca urmare a activităţilor investigative desfăşurate în cauză, precum şi a cooperării poliţieneşti internaţionale prin intermediul CCPI - Biroul Naţional SIRENE, la data de 16 septembrie 2025 minora a fost localizată şi identificată pe teritoriul Ungariei”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Covasna.

Primăria Sectorului 5 a dat peste 51.000 de euro pe aparate de parfumare cu uleiuri esențiale
Primăria Sectorului 5 a dat peste 51.000 de euro pe aparate de parfumare cu uleiuri esențiale
Ilie Bolojan: Vom plăti dobânzi de 11 miliarde de euro. Asta înseamnă costul Autostrăzii Moldovei A7
Ilie Bolojan: Vom plăti dobânzi de 11 miliarde de euro. Asta înseamnă costul Autostrăzii Moldovei A7

Tânăra se află în afara oricărui pericol

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Covasna, minora a fost localizată și identificată în cursul zilei de 16 septembrie 2025. Conform aceleiași surse, tânăra se află în afara oricărui pericol și a fost deja preluată de autoritățile din statul vecin, fiind plasată într-un centru specializat de protecție.

„Adolescenta este în afara oricărui pericol şi a fost plasată într-un centru de protecţie din statul vecin, urmând ca în cel mai scurt timp să fie efectuate formalităţile legale pentru a reveni în țară”, a mai anunțat  Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna.

Polițiștii continuă investigațiile pentru a clarifica în detaliu condițiile în care a avut loc plecarea acesteia și pentru a determina dacă, în perioada în care a fost dată dispărută, a fost victima unei fapte penală.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:32 - Primăria Sectorului 5 a dat peste 51.000 de euro pe aparate de parfumare cu uleiuri esențiale
21:23 - Ilie Bolojan: Vom plăti dobânzi de 11 miliarde de euro. Asta înseamnă costul Autostrăzii Moldovei A7
21:13 - Educatoare acuzată de maltratare, după ce a lipit gura copiilor cu bandă adezivă
21:04 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  17 septembrie 2025. Cele șapte reguli de aur ale jurnalistului
20:52 - Dana Marijuana își schimbă viața. A luat decizia după ce a ieșit de la tribunal
20:39 - Românii care au cărți noi electronice, puși în dificultate de birocrație și lipsa tehnologiei

HAI România!

România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
It's the economy, stupid!
It's the economy, stupid!
Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale