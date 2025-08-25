Social Forumul Civic acuză Primăria Sfântu Gheorghe de „ștergerea istoriei” prin demolarea Hotelului Bodoc







Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș (FCRCHM) critică demolarea fostului Hotel Bodoc din Sfântu Gheorghe. Una din ultimele mărturii istorice din timpul comunismului. O moștenire pe care o doreau păstrată.

Aceștia acuză administrația locală condusă de Antal Árpád că „rescrie selectiv istoria orașului” și „risipește bani publici” pe proiecte care „nu servesc în mod real întreaga comunitate”. Potrivit comunicatului transmis, cheltuielile suportate din bugetul local pentru achiziția și demolarea clădirii depășesc 6,3 milioane de lei.

Hotelul Bodoc, edificiu construit între 1971–1972, a fost cumpărat de municipalitate în 2014 cu aproximativ 745.000 de euro, iar demolarea ar fi costat „peste 2,2 milioane de lei fără TVA”, susține FCRCHM.

Motivația demolării. Primarul ar fi justificat decizia prin eliminarea unei „relicve comuniste”, însă Forumul Civic afirmă că miza ar fi fost „ștergerea unui capitol al administrației românești din oraș”. Ca argument, organizația invocă faptul că aceeași primărie a inaugurat un muzeu dedicat comunismului în Sfântu Gheorghe.

Ce urmează să se construiasă pe același pe amplasament. În locul hotelului ar urma să fie construit un „centru multicultural și de tineret”. FCRCHM susține că, în practică, astfel de proiecte au promovat „aproape exclusiv cultura maghiară”, în timp ce Casa de Cultură a Sindicatelor ar fi lăsată în paragină.

Organizația afirmă că românii, care ar reprezenta circa un sfert din populația municipiului, nu dispun de o sală de spectacole proprie și că solicitări precum amplasarea unei statui a lui Mihai Eminescu în centrul orașului ar fi fost respinse „fără argumente rezonabile”.

FCRCHM cere: Transparență integrală privind costurile demolării Hotelului Bodoc și pentru investițiile viitoare pe acel amplasament. Garanții de tratament egal pentru toți cetățenii municipiului, indiferent de apartenența etnică. Direcționarea fondurilor publice către proiecte „cu utilitate reală pentru întreaga comunitate”.

Hotelul Bodoc este descris în comunicat drept una dintre clădirile „emblematice” ale municipiului, parte a imaginii urbane formate în anii ’70. Demolarea sa a stârnit, potrivit Forumului Civic, dezbateri legate de identitatea locală, prioritizarea cheltuielilor și modul în care sunt marcate public memoria și simbolurile comunităților din oraș.