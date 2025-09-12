Mădălina Ghenea, despre cum a rămas fiica ei fără ghiozdan în prima zi de școală

Mădălina Ghenea a relatat o întâmplare mai puțin plăcută petrecută chiar în ziua în care fiica sa, Charlotte, începea un nou an școlar. În drumul către instituția de învățământ, cele două au avut parte de o situație neprevăzută: ghiozdanul fetiței a rămas în portbagajul unei mașini Uber. „Am alergat după mașină, m-a văzut clar, dar nu s-a oprit”, a mai relatat vedeta.

Pentru a ajunge mai devreme, Mădălina Ghenea a apelat la un serviciu de transport prin Uber. După ce a așezat ghiozdanul copilului în portbagaj, la coborâre, șoferul a plecat fără să îi înapoieze bagajul.

În ciuda faptului că femeia a încercat să oprească mașina și a alergat după aceasta, șoferul a ignorat gesturile și nu s-a oprit. Contactată imediat, platforma Uber nu a oferit până în prezent un răspuns sau o soluție.

Ghiozdanul dispărut „conținea toate temele și proiectele ei la engleză, luni întregi de muncă depusă împreună” pe parcursul mai multor luni. Pierderea acestuia a provocat fiicei o mare suferință emoțională, iar „când a realizat că le-a pierdut, a izbucnit în plâns, cu sufletul frânt”, a mai relatat Mădălina Ghenea.

Mădălina Ghenea a solicitat sprijinul comunității online pentru a recupera ghiozdanul fiicei sale, care a rămas în portbagajul mașinii Uber.

„Sunt o mamă disperată care caută ajutor. Dacă cineva are un contact direct în la compania Uber sau cunoaște o modalitate prin care să urgentăm rezolvarea acestui caz, vă rog din suflet să mă sprijiniți.

Am fotografia șoferului și numărul numărul de înmatriculare și sunt pregătită să fac și o sesizare la poliție, dacă va fi nevoie. Vă rog să distribuiți acest mesaj sau să etichetați pe cineva care ar putea ajuta la recuperarea ghiozdanului”, este mesajul transmis de către Mădălina Ghenea.

Născută în 2017, ea locuiește în Milano, Italia, alături de mama sa, Mădălina Ghenea, și de bunica maternă. Tatăl ei, Matei Stratan, contribuie lunar cu aproximativ 1.500 de euro pensie alimentară pentru întreținerea copilului.

Charlotte vorbește fluent mai multe limbi, printre care româna, italiana, engleza și spaniolă, ceea ce îi conferă un avantaj semnificativ la această vârstă.

Charlotte este pasionată de numeroase activități creative își explorează interesele în domenii diverse, precum moda, machiajul și olăritul. Pentru a-i păstra intimitatea și a o feri de expunerea excesivă în spațiul public, mama sa depune eforturi constante în a o proteja cât mai bine.

Fiica Mădălinei a atras atenția prin trăsăturile sale care reflectă cu fidelitate chipul mamei sale. Are sprâncene bine definite, ochi mari și buze cărnoase, exact ca ale mamei sale, potrivit retetesivedete.ro.