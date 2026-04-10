„Prima fiică a Lunii”, declarație emoționantă la adresa copilului astronautului Victor Glover

Fiica astronautului Victor Glover, pilot al misiunii Artemis II, a stârnit atenția publicului după ce s-a autoproclamat, cu entuziasm, „prima fiică a Lunii”. Declarația ei, încărcată de emoție și mândrie a stârnit atenția a milioane de internauți, informează Fox News.

Fiica astronautului Victor Glover a reușit să capteze atenția publicului global printr-un moment spontan și plin de energie, devenit rapid viral pe rețelele sociale. În contextul misiunii Artemis II, care marchează o etapă importantă în revenirea oamenilor pe Lună, Maya Glover a oferit un omagiu inedit tatălui său, stârnind valuri de reacții pozitive.

Videoclipul postat de tânără a strâns peste 21,9 milioane de vizualizări, transformând-o într-un fenomen online. În imagini, Maya dansează cu entuziasm, purtând un tricou imprimat cu fotografia tatălui său îmbrăcat în costum de astronaut. Mesajul care însoțește clipul reflectă emoția și mândria momentului: o combinație de umor și admirație pentru realizarea părintelui său.

Impactul nu s-a limitat doar la utilizatorii obișnuiți ai platformelor sociale. Branduri cunoscute, precum Walmart și Starbucks, au reacționat public, alăturându-se valului de apreciere pentru gestul simbolic al Mayei.

În timp ce misiunea Artemis II avansează spre un moment istoric, gestul fiicei lui Victor Glover aduce o notă umană și caldă unei realizări tehnologice majore, demonstrând că, dincolo de performanțele științifice, poveștile personale continuă să emoționeze și să unească oamenii din întreaga lume.

Un videoclip devenit viral a strâns până joi după-amiază aproximativ 21,9 milioane de vizualizări pe TikTok și Instagram, atrăgând reacții inclusiv din partea unor branduri mari precum Walmart și Spotify, care au contribuit la amplificarea popularității momentului trăit de familie.

Mesajele apărute în comentarii au subliniat impactul emoțional al imaginilor. Contul oficial de Instagram a remarcat că o asemenea experiență te transformă „într-un simbol al unei întregi generații”. Walmart a intervenit cu o notă admirativă, sugerând mândria firească a unui copil față de un părinte excepțional, în timp ce Starbucks a descris-o drept „prima fiică a lunii”. La rândul său, antrenorul a rezumat reacțiile într-un cuvânt: „icoană”.

Walmart a adăugat: „Da, tatăl tău e de-a dreptul extraordinar”

„Prima fiică a lunii ”, a comentat Starbucks.

Antrenorul a răspuns: „E o icoană”.

Contextul care a stârnit acest val de entuziasm este legat de performanța lui Victor Glover, primul astronaut afro-american care a depășit orbita joasă a Pământului și a ajuns în apropierea Lunii, marcând un moment istoric în explorarea spațială.

Într-o altă postare, studenta de la Universitatea Politehnică de Stat din California a publicat mai multe fotografii din copilărie, toate inspirate de universul NASA.

„Fetița care construia rachete în garaj și purta casca de aviator a tatălui ei tocmai l-a văzut pe acesta lansându-se spre Lună, la bordul celei mai puternice rachete create vreodată de oameni pentru întreaga umanitate.Te iubim, tată, a scris Maya Glover.

După o misiune de zece zile încheiată cu succes, capsula Orion urmează să se apropie de Oceanul Pacific vineri seară. Revenirea pe Pământ rămâne însă una dintre cele mai dificile etape ale misiunii, din cauza riscurilor asociate reintrării în atmosferă la viteze de aproximativ 40.000 km/h.