Prima fotografie de pe fața îndepărtată a Lunii a fost publicată de Casa Albă

Casa Albă a prezentat publicului prima fotografie realizată pe fața ascunsă a Lunii, o imagine care dezvăluie detalii pe care de pe Pământ nu se puteau observa, informează liverpoolecho.co.uk.

Această realizare marchează un pas important în explorarea spațiului și oferă oamenilor de știință oportunitatea de a studia structuri și formatiuni lunare până acum necunoscute. Fotografia a fost obținută cu ajutorul unor tehnologii avansate, care permit observarea și documentarea suprafeței invizibile a satelitului natural al Pământului.

Oficialii Casei Albe au subliniat că această imagine nu este doar un simbol al progresului tehnologic, ci și o invitație pentru cercetări viitoare în domeniul astronomiei și al explorării spațiale.

Echipajul navei Artemis II a depășit limitele explorării umane, realizând cea mai îndepărtată călătorie în spațiu a oamenilor din ultimele cinci decenii. În timpul unui survol lunar, astronauții vor explora pentru prima dată fața ascunsă a Lunii, invizibilă de pe Pământ, experimentând o scurtă perioadă de întuneric complet și pierdere temporară a comunicațiilor cu centrul de control din Florida.

Cei patru americani și canadianul din echipaj au trecut pragul de 400.171 de kilometri, depășind astfel vechiul record stabilit de misiunea Apollo 13 în urmă cu 56 de ani. Traiectoria lor urmează să îi ducă până la aproximativ 406.778 de kilometri de Pământ, adăugând peste 6.600 de kilometri la performanța anterioară.

În a șasea zi a misiunii, astronauții au fost surprinși cu un mesaj video al regretatului astronaut Jim Lovell, veteran al misiunilor Apollo 8 și 13, care a murit anul trecut la 97 de ani. „Bun venit în vechiul meu cartier. Este o zi istorică. Știu cât de ocupați veți fi, dar nu uitați să vă bucurați de priveliște… mult succes și mult noroc”, a transmis Lovell.

Pe parcursul survolului, echipajul va folosi camere profesionale pentru a surprinde imagini detaliate ale suprafeței Lunii, care rămâne de obicei ascunsă privirii, și se va bucura de panorama rară a Pământului văzut de la distanță.

Misiunea Artemis II reproduce o manevră celebră folosită de echipajul Apollo 13 după incidentul „Houston, we’ve had a problem” (Houston, avem o problemă), când explozia unui rezervor de oxigen a transformat o aselenizare planificată într-o luptă disperată pentru supraviețuire.

Capsula spațială se află pe o traiectorie care o va învârti în jurul Lunii, folosind ulterior gravitația satelitului natural pentru a reveni pe Pământ printr-o „călătorie liberă”. Întoarcerea echipajului va dura patru zile, cu aterizarea programată în apele Pacificului vineri.

Stația terestră Goonhilly, situată în apropiere de Helston, Cornwall, a avut un rol crucial în monitorizarea zborului. Deși astronauții nu vor păși pe Lună, misiunea marchează un pas important spre viitoarele aselenizări și deschide drumul pentru expediții cu echipaj uman spre Marte.

Lansarea a fost amânată anterior cu două luni din cauza unor scurgeri de hidrogen și conducte de heliu înfundate. Ultima misiune în care NASA a trimis oameni pe Lună a fost Apollo 17, în 1972. Agenția americană vizează să reia aterizările pe Lună până în 2028, înainte ca China să ajungă pe suprafața lunară, estimând o misiune în jurul anului 2030.