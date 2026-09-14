Actrița britanică Helen Mirren a declarat la Festivalul Internațional de Film de la Toronto că evită medicii și folosește inteligența artificială (AI) atunci când are întrebări legate de starea sa de sănătate, potrivit The Independent. Declarația a fost făcută în timpul promovării filmului „A Talent for Murder”, în care joacă alături de Alden Ehrenreich și Olivia Cooke.

Mirren a vorbit despre relația sa cu problemele de sănătate în cadrul unei discuții cu Alden Ehrenreich, după ce actorul s-a descris drept ipohondru și a glumit că și-ar dori să aibă permanent un medic în casă. Răspunsul lui Mirren a fost unul neașteptat: „Păi, ai. Se numește AI”.

Actrița în vârstă de 81 de ani și-a descris atitudinea față de simptome drept „opusul ipohondriei”. În loc să se îngrijoreze imediat atunci când observă o problemă, Mirren spune că preferă să o ignore.

Întrebată dacă acest lucru înseamnă că evită inclusiv consultațiile medicale, actrița a răspuns: „Evit medicii. Da, complet. Și funcționează”, potrivit publicației britanice The Independent.

Mirren a explicat apoi că, atunci când are totuși întrebări despre anumite simptome, apelează la instrumente de inteligență artificială.

„Inteligența artificială este uimitoare. «Mă doare, dar nu mă doare chiar atât de tare!» Este incredibil”, a spus actrița, ilustrând astfel modul în care folosește tehnologia pentru a obține informații despre ceea ce simte.

Declarațiile reprezintă perspectiva personală a actriței și nu constituie recomandări medicale. Informațiile furnizate de sistemele de inteligență artificială nu înlocuiesc evaluarea unui medic, în special în cazul unor simptome persistente sau severe.

Helen Mirren se află la Festivalul Internațional de Film de la Toronto pentru promovarea thrillerului „A Talent for Murder”, regizat de Anton Corbijn. Filmul este inspirat din piesa „Switzerland”, scrisă de dramaturga Joanna Murray-Smith.

În producție, Mirren o interpretează pe scriitoarea americană Patricia Highsmith, autoarea romanelor care îl au ca personaj central pe Tom Ripley.

Povestea îl urmărește pe un tânăr agent literar, interpretat de Alden Ehrenreich, care ajunge în Elveția pentru a încerca să o convingă pe Highsmith, retrasă din viața publică, să scrie un nou roman despre Ripley. Din distribuție face parte și Olivia Cooke. Filmul a avut premiera mondială la TIFF, iar lansarea în cinematografe este programată pentru 23 octombrie 2026.

Poziția exprimată acum de actriță este cu atât mai interesantă cu cât Mirren a avut în trecut o atitudine mult mai critică față de utilizarea inteligenței artificiale în industria cinematografică.

În februarie 2024, la ceremonia American Cinematheque Awards din Los Angeles, unde a primit un premiu pentru întreaga carieră, Mirren a început să citească un discurs de mulțumire pe care l-a prezentat ulterior ca fiind generat de AI.

După câteva fraze, actrița a spus publicului că textul fusese scris de inteligența artificială, apoi a rupt foaia în bucăți și a aruncat-o pe scenă. Momentul a fost primit cu aplauze și ovații.

La acel moment, inteligența artificială reprezenta una dintre principalele teme de dispută la Hollywood. Actorii și scenariștii americani ceruseră, în cadrul grevelor din 2023, protecții privind folosirea tehnologiei pentru replicarea digitală a imaginii și vocii interpreților.

Declarația lui Helen Mirren reflectă și extinderea utilizării instrumentelor de inteligență artificială în viața de zi cu zi. Tot mai multe persoane folosesc astfel de sisteme pentru a căuta explicații despre simptome sau pentru a înțelege informații medicale.

Totuși, informația obținută prin intermediul unui chatbot trebuie diferențiată de un diagnostic medical. Un sistem AI poate oferi explicații generale și poate ajuta la formularea unor întrebări pentru un specialist, însă nu poate înlocui consultația, examinarea clinică sau investigațiile recomandate de un medic.