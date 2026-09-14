Generalul Joshua M. Rudd pregătește cea mai amplă reorganizare a Agenției Naționale de Securitate (NSA) din ultimul deceniu. Cinci centre de misiune, puteri sporite pentru noii directori și revenirea în prim-plan a unității de elită ”Tailored Access Operations” arată că Washingtonul se pregătește pentru o confruntare purtată simultan prin algoritmi, rețele și operațiuni cibernetice.

Agenția Națională de Securitate a Statelor Unite intră într-o perioadă de transformare profundă. Noua structură pregătită de generalul Joshua M. Rudd, director al NSA și comandant al U.S. Cyber Command, urmărește să adapteze uriașul aparat american de informații la prioritățile unui mediu strategic dominat de inteligența artificială, competiția cu China și amenințările cibernetice.

La sediul NSA de la Fort Meade, Maryland, ar urma să fie create cinci centre majore, concentrate pe inteligența artificială, China, securitatea cibernetică, sprijinul acordat operațiunilor militare și informațiile globale. Fiecare structură va fi condusă de un „director de misiune” cu autorități comparabile, în practică, cu cele ale unui director adjunct al agenției.

Nu este o simplă schimbare de organigramă. Reforma încearcă să mute centrul de greutate al NSA dinspre o organizare construită în jurul compartimentelor birocratice către una definită de misiuni strategice. În loc ca diferitele componente să lucreze separat asupra acelorași probleme, noile centre ar trebui să concentreze într-o singură structură oamenii, resursele tehnice și puterea de decizie necesare pentru atingerea unui obiectiv.

Rămâne însă neclar dacă cele cinci centre vor înlocui actualele direcții sau vor fi suprapuse peste structura existentă. Această necunoscută provoacă neliniște într-o agenție despre care se estimează că are peste 30.000 de angajați militari și civili, o forță de muncă mai numeroasă decât cea a CIA.

Tensiunile sunt alimentate și de intenția conducerii de a lua în considerare candidați din afara NSA pentru noile funcții. Pentru oamenii formați în cultura discretă și foarte tehnică de la Fort Meade, perspectiva aducerii unor lideri externi ridică întrebări despre continuitate, experiență și încredere. În același timp, conducerea încearcă să readucă în agenție specialiști și foști responsabili care au plecat în ultimii ani.

Una dintre cele mai importante decizii este reconstituirea ”Tailored Access Operations”, unitatea de elită pentru operațiuni cibernetice ofensive, cunoscută sub acronimul TAO. Aceasta va intra sub autoritatea directorului responsabil cu informațiile globale și ar urma să primească o creștere substanțială de buget în anul fiscal care începe la 1 octombrie.

Înființată în 1997, TAO a fost una dintre cele mai secrete și mai performante componente ale NSA. Misiunea sa era pătrunderea în rețelele celor mai greu accesibile ținte digitale: sisteme guvernamentale, infrastructuri de comunicații, echipamente militare și alte obiective considerate esențiale pentru securitatea Statelor Unite.

Este și un semnal că delimitarea dintre spionajul digital și acțiunea militară cibernetică devine tot mai greu de făcut. NSA colectează informații din comunicațiile globale și protejează sistemele criptografice ale guvernului american, în timp ce U.S. Cyber Command desfășoară operațiuni militare în spațiul digital. Rudd conduce ambele instituții, ceea ce îi permite să lege informația obținută prin interceptări de pregătirea și executarea unor operațiuni cibernetice.

Această „dublă pălărie” îl plasează însă și la intersecția mai multor centre de putere. În calitate de comandant militar, Rudd răspunde în fața secretarului Apărării, Pete Hegseth. Ca director al unei agenții de informații, el se află și sub autoritatea directorului Informațiilor Naționale, Jay Clayton.

Inteligența artificială ocupă un loc central în proiectul de reorganizare. De la preluarea conducerii NSA, în martie, Rudd a insistat asupra introducerii rapide a noilor tehnologii în activitatea agenției. Un instrument de inteligență artificială destinat angajaților, denumit „Ask Mary”, a fost deja instalat pe sistemele interne.

Un asemenea instrument poate ajuta analiștii să caute rapid în volume uriașe de informații, să identifice legături între persoane, organizații și evenimente sau să detecteze tipare care ar scăpa unei examinări tradiționale. Pentru o agenție care procesează cantități imense de comunicații și date electronice, diferența dintre succes și eșec poate fi dată tocmai de viteza cu care informația relevantă este separată de zgomotul general.

Interesul NSA depășește însă folosirea unor asistenți digitali pe desktop. Agenția încearcă să dezvolte relații directe cu marile laboratoare comerciale de inteligență artificială și să obțină acces la cele mai avansate modele disponibile. Totodată, administrația americană a propus o suplimentare de mai multe miliarde de dolari pentru infrastructura informatică și capacitățile de calcul.

Sumele exacte rămân secrete, fiind incluse în așa-numitul „buget negru” aprobat de Congres. Direcția este însă limpede: capacitatea de calcul nu mai este tratată doar ca o investiție tehnologică, ci ca o resursă strategică, la fel de importantă pentru competiția dintre marile puteri precum sateliții, submarinele sau sistemele de rachete.

Crearea unui centru dedicat Chinei confirmă schimbarea fundamentală a priorităților americane. Dacă în primele două decenii de după atacurile din 11 septembrie 2001 aparatul de securitate al SUA a fost organizat în principal pentru combaterea terorismului, competiția cu Beijingul cere capacități mult mai vaste și mai sofisticate.

China este simultan o putere militară, economică, tehnologică și cibernetică. Poate fi urmărită eficient numai prin reunirea interceptărilor, a spionajului informatic, a analizei economice și tehnologice și a sprijinului oferit forțelor armate americane. Un centru de misiune dedicat ar permite NSA să lege mai rapid aceste domenii și să stabilească mai clar prioritățile de colectare.

Separarea Chinei de categoria mai largă a „informațiilor globale” arată și importanța pe care Beijingul a căpătat-o în planificarea americană. China nu mai este doar una dintre numeroasele ținte ale NSA, ci adversarul în jurul căruia agenția își redesenează o parte a structurii.

Ambiția reformei este egalată doar de viteza cu care aceasta trebuie pusă în aplicare. Noii directori de misiune ar urma să prezinte până la sfârșitul lunii propriile proiecte de organizare. Lansarea noii structuri este prevăzută pentru mijlocul lunii octombrie, iar atingerea capacității operaționale depline, pentru mijlocul lunii ianuarie 2027.

Calendarul este extrem de strâns pentru o instituție de dimensiunea și complexitatea NSA. Precedenta reformă majoră, cunoscută drept „NSA 21”, a fost lansată în 2016 și a primit doi ani pentru implementare. Chiar și așa, unele dintre obiectivele sale nu au fost finalizate.

Rudd pare conștient de riscuri. Conducerea ar prefera adoptarea rapidă a unor decizii care să poată fi corectate ulterior, dacă noua arhitectură nu produce rezultatele așteptate. Este o abordare apropiată de modul de lucru al companiilor tehnologice, dar neobișnuită pentru o agenție guvernamentală ale cărei operațiuni sunt clasificate și ale cărei greșeli pot avea consecințe strategice.

Graba poate produce suprapuneri de responsabilități, confuzie în lanțul de comandă și tensiuni între noii directori și vechea conducere. Pe de altă parte, amânarea reformei ar putea lăsa NSA prinsă într-o structură construită pentru amenințările trecutului, într-un moment în care adversarii dezvoltă accelerat instrumente de inteligență artificială, capabilități de supraveghere și arme cibernetice.

Restructurarea propusă de Joshua M. Rudd arată că pentru Statele Unite viitoarea competiție strategică nu se va desfășura numai pe mare, în aer sau în spațiu. Ea va fi purtată în centre de date, în rețelele adversarului și în sistemele capabile să transforme miliarde de semnale în informație utilizabilă. NSA încearcă astfel să devină nu doar agenția care interceptează lumea digitală, ci instituția care o înțelege și poate acționa în interiorul ei înaintea adversarilor.