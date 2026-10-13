Nvidia pierde teren pe piața chineză a procesoarelor pentru inteligență artificială, în timp ce Huawei își extinde prezența. Livrările companiei americane au scăzut cu 44% în primul semestru din 2026, iar diferența dintre cotele de piață ale celor doi producători s-a redus la șase puncte procentuale, potrivit Reuters.

Nvidia se confruntă cu o concurență tot mai puternică din partea producătorilor chinezi de cipuri pentru inteligență artificială, pe fondul restricțiilor comerciale impuse de Washington. Datele unui raport realizat de firma de cercetare IDC, consultat de Reuters, arată că Huawei câștigă teren pe o piață în care tehnologia americană a avut până recent o poziție dominantă.

În perioada ianuarie-iunie 2026, Nvidia a livrat 678.000 de acceleratoare AI în China, ceea ce i-a asigurat o cotă de piață de 34%. Huawei a ajuns la 28%, după ce a livrat 572.000 de unități.

Diferența dintre cei doi producători s-a redus astfel la numai șase puncte procentuale, pe măsură ce companiile chineze își extind capacitățile de producție și dezvoltă alternative la tehnologia americană.

Potrivit estimărilor IDC, livrările Nvidia pe piața chineză au scăzut cu 44% față de primul semestru din 2025. În aceeași perioadă, Huawei a înregistrat o creștere puternică, de la peste 300.000 de acceleratoare AI la 572.000 de unități.

Și alți producători chinezi au câștigat cotă de piață. T-Head, divizia de proiectare a cipurilor din cadrul Alibaba, a ajuns la o cotă de 7%, urmată de Cambricon, cu 5%, Kunlunxin, divizia Baidu, cu 4%, și Hygon, cu 3%.

Dintre cei 11 producători chinezi analizați de IDC, nouă au livrat mai multe procesoare decât în perioada similară a anului trecut. În total, piața din China a absorbit aproximativ 2,008 milioane de acceleratoare AI în primele șase luni din 2026.

Datele indică o schimbare treptată a structurii pieței, în care producătorii locali își consolidează poziția și reduc dependența de furnizorii americani.

Scăderea livrărilor Nvidia are loc pe fondul măsurilor impuse de Statele Unite pentru limitarea exporturilor de semiconductori avansați către China. Washingtonul invocă riscuri pentru securitatea națională și posibilitatea utilizării acestor tehnologii în dezvoltarea capacităților militare.

Restricțiile au redus numărul procesoarelor performante pe care Nvidia le poate comercializa legal pe piața chineză. În paralel, autoritățile de la Beijing au încurajat companiile să utilizeze soluții dezvoltate pe plan intern și au introdus cerințe de aprobare pentru importul anumitor cipuri Nvidia care respectă condițiile impuse de SUA.

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a criticat în repetate rânduri politica americană de restricționare a exporturilor. Acesta a avertizat că măsurile Washingtonului riscă să transfere către Huawei și alți producători chinezi o piață a cipurilor pentru inteligență artificială pe care a evaluat-o la 50 de miliarde de dolari.

Cele mai recente date IDC arată că producătorii chinezi își consolidează poziția, deși Nvidia rămâne cel mai mare furnizor individual din piața analizată.

Raportul IDC evidențiază și o schimbare în tipurile de procesoare utilizate pentru inteligența artificială în China. Livrările de GPU-uri, procesoare grafice folosite pe scară largă pentru antrenarea modelelor AI, au scăzut cu 26%, până la 991.000 de unități în primul semestru din 2026.

În schimb, livrările altor categorii de acceleratoare AI au crescut cu aproape 80%, ajungând la aproximativ 1,016 milioane de unități. Pentru prima dată în datele prezentate pentru această perioadă, volumul acestor procesoare l-a depășit pe cel al GPU-urilor.

Aceste acceleratoare includ cipuri specializate pentru anumite operațiuni de inteligență artificială, inclusiv executarea modelelor deja antrenate. Huawei, T-Head, Kunlunxin și Cambricon au reprezentat împreună 95% din acest segment.

Potrivit IDC, astfel de soluții sunt utilizate de instituții guvernamentale, companii de internet și operatori de telecomunicații, pe fondul interesului pentru alternative locale la procesoarele americane.

Rivalitatea dintre companiile care dezvoltă cipuri AI nu se mai limitează la performanța unui singur procesor. Analiștii IDC observă că un rol tot mai important îl are capacitatea de a integra numeroase acceleratoare în clustere de calcul, astfel încât acestea să funcționeze împreună eficient.

Această schimbare poate avantaja producătorii care oferă sisteme complete, chiar dacă procesoarele lor individuale nu ating performanțele celor mai avansate cipuri Nvidia.

Totuși, creșterea livrărilor nu demonstrează că tehnologia chineză a ajuns la același nivel cu cele mai performante procesoare americane. Volumul vânzărilor și performanța tehnică sunt indicatori diferiți, iar raportul nu stabilește o echivalență între cele două categorii de produse.

IDC nu a indicat nici modelele Nvidia incluse în calcularea cotei de piață de 34%. De asemenea, nu este clar dacă estimările cuprind procesoarele B200 și B300, a căror exportare în China este interzisă, dar despre care Reuters a relatat că ar fi ajuns în țară prin contrabandă.

Cererea pentru acceleratoare de inteligență artificială rămâne ridicată în China, în pofida restricțiilor comerciale și a schimbărilor dintre producători.

IDC estimează că livrările totale de acceleratoare AI pe piața chineză vor crește cu 19% pe parcursul anului 2026. În același timp, livrările de GPU-uri ar urma să scadă cu 9%, pe fondul disponibilității limitate a modelelor care pot fi comercializate legal.

Evoluția sugerează că piața chineză se extinde, în timp ce producătorii locali își măresc prezența și dezvoltă tehnologii alternative. Restricțiile americane limitează accesul la anumite procesoare avansate, dar contribuie și la creșterea interesului pentru soluțiile interne.

Nvidia nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta rezultatele raportului IDC.