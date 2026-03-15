Piureul de dovleac și semințele de dovleac: două ingrediente simple care cresc aportul de fibre

Plăcinta de dovleac. Sursa foot: Pixabay
Potrivit nutriționistei Robin DeCicco, piureul de dovleac și semințele de dovleac sunt o combinație alimentară nutritivă, capabilă să crească semnificativ aportul de fibre. În plus, aceste alimente conțin vitamine, minerale și acizi grași sănătoși, care pot contribui la menținerea unui sistem cardiovascular robust.

Piureul și semințele de dovleac, o combinația care poate stimula aportul de fibre și proteja inima

Dovleacul rămâne unul dintre ingredientele vedetă ale sezonului rece, fiind nelipsit din preparatele tradiționale de sărbători, de la plăcinte și pâine, până la supe cremoase sau paste umplute. Dincolo de versatilitatea sa culinară, acest aliment aduce și beneficii importante pentru sănătate.

Nutriționistul holistic Robin DeCicco, din New York, subliniază că dovleacul este o sursă valoroasă de fibre și potasiu, nutrienți esențiali pentru buna funcționare a inimii. Potasiul ajută la echilibrarea efectelor sodiului asupra tensiunii arteriale, iar fibrele contribuie la menținerea unui sistem cardiovascular puternic.

„Când vorbim despre sănătatea inimii și despre sănătate în general încercăm constant să creștem aportul de fibre, iar dovleacul oferă o soluție excelentă”, a spus specialista pentru Fox News Digital.

O cană de piure de dovleac organic, din conservă, furnizează peste 10% din necesarul zilnic de potasiu și aproximativ 4 grame de fibre, transformând acest ingredient sezonier într-un aliat de încredere pentru organism.

Cu ce mai  puteți combina piureul de dovleac

Nutriționista DeCicco recomandă integrarea piureului de dovleac în smoothie-uri, terciuri de ovăz sau cu iaurt, subliniind că acesta conferă o textură „densă și cremoasă”, capabilă să ofere senzație de sațietate. Ea vorbește și despre conținutul ridicat de antioxidanți al dovleacului, un aspect susținut de studii care arată că dietele bogate în astfel de compuși pot contribui la scăderea riscului de afecțiuni inflamatorii.

Preparate din dovleac. Sursa foto: Pixabay

Legumele intens colorate, precum dovleacul sau morcovii, sunt surse importante de carotenoizi, nutrienți care pot proteja celulele împotriva degradării oxidative. Specialista mai atrage însă atenția asupra etichetelor produselor din conservă.

Unele produse vândute ca „mix pentru plăcintă cu dovleac” pot conține zaharuri adăugate, motiv pentru care DeCicco recomandă alegerea variantelor care includ ca unic ingredient „dovleac organic”. Pentru cei care preferă un gust mai dulce, ea sugerează folosirea condimentelor precum scorțișoara, nucșoara sau ghimbirul și, eventual, a unei cantități mici de îndulcitor cu indice glicemic redus, cum ar fi zahărul din palmier de cocos.

Pentru o gustare bogată în nutrienți, recomandă adăugarea de semințe de dovleac

Pentru un plus de nutrienți într-o gustare rapidă, nutriționista DeCicco recomandă includerea semințelor de dovleac. Ea subliniază că aceste semințe sunt o sursă valoroasă de proteine și fibre, ajutând la menținerea unui nivel stabil al glicemiei și la reducerea poftelor.

În plus, oferă o gamă largă de antioxidanți și vitamine esențiale pentru o stare generală bună de sănătate. Datorită conținutului ridicat de zinc, sprijină imunitatea, iar cercetările le asociază cu beneficii pentru sănătatea prostatei. Totodată, reprezintă o sursă importantă de potasiu, magneziu și fier.

Un sfert de cană de semințe de dovleac asigură aproximativ 10 grame de proteine și 3 grame de fibre, potrivit specialistului. Iar dacă semințele sunt consumate cu tot cu coajă, aportul de fibre crește semnificativ.

4
