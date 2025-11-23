Ceaiul ar putea face rău, afirmă un gastroenterolog

Doctorul Saurabh Sethi, medic format la Harvard, a atras atenția asupra efectelor pe care consumul frecvent de ceai le poate avea asupra sănătății. Potrivit acestuia, obiceiurile zilnice legate de ceai ar trebui revizuite, deoarece băutura poate afecta negativ atât intestinele, cât și ficatul.

Medicul subliniază că, deși ceaiul este adesea perceput ca o alegere sănătoasă, consumul excesiv sau prelungit poate provoca dezechilibre digestive și stres hepatic. Sethi recomandă prudență și moderare, evidențiind importanța unui stil de viață echilibrat pentru menținerea sănătății organelor interne.

Gastroenterologul a atras atenția asupra obiceiurilor de consum de ceai, îndemnând cei 1,3 milioane de urmăritori ai săi de pe rețelele sociale să-și reevalueze modul în care îl beau, pentru a preveni eventuale probleme de sănătate. „Am identificat șapte obiceiuri legate de ceai care pot afecta intestinele și ficatul”, a precizat medicul la începutul postării sale.

;

Dr. Sethi recomandă să nu mai consumăm ceai pe stomacul gol. El explică că băutul ceaiului fără a mânca nimic poate irita mucoasa stomacului din cauza acidității și a compușilor precum cofeina și taninurile.

Această practică poate provoca reflux acid, greață sau disconfort general. De asemenea, ceaiul are efect diuretic și poate contribui la deshidratare și la scăderea absorbției fierului, aspect important pentru persoanele cu anemie.

Medicul atrage atenția și asupra ceaiurilor cu zahăr, cum ar fi ceaiurile cu gheață sau cu lapte. „Ceaiurile cu gheață sau ceaiurile cu lapte pot conține 30-40 de grame de zahăr”

Asta înseamnă că un consum regulat al acestor tipuri de ceaiuri zaharoase poate crește riscul ca cineva să dezvolte afecțiuni precum steatohepatită non-alcoolică sau diabet. Cei care preferă ceaiul îndulcit au la îndemână o soluție mai sănătoasă: linguriță de miere.

Ceaiurile promovate ca detoxifiante sau pentru slăbit nu sunt întotdeauna sigure. Dr. Sethi explică că ingredientele active din aceste ceaiuri sunt, de obicei, laxative.

Utilizarea excesivă poate provoca deshidratare, dezechilibre electrolitice și leziuni intestinale. Este important să respecți dozele recomandate și să consulți ghidurile oficiale.

Din acest motiv, este important să nu bei niciodată mai mult decât este recomandat și, de asemenea, ar trebui să consulți ghidurile NHS privind laxativele pentru a preveni orice probleme pe termen lung asupra organismului tău.

Ceaiul verde este adesea considerat o alternativă mai sănătoasă la ceaiul negru, datorită conținutului său de antioxidanți și polifenoli. Pentru cei care nu se împacă cu gustul său, suplimentele pe bază de ceai verde au devenit o metodă populară de a beneficia de aceste proprietăți fără a-l consuma sub formă lichidă.

Totuși, specialiștii recomandă prudență. Dr. Sethi atrage atenția că un consum exagerat de suplimente poate fi periculos, fiind asociat cu cazuri rare de toxicitate hepatică.

Mulți oameni obișnuiesc să toarne apă clocotită direct peste pliculețul de ceai. Dr. Sethi recomandă, însă, ca apa să fie lăsată să se răcească sub 65°C înainte de a fi turnată în cană.

Mai mult, medicul explică că băutul regulat de ceai la temperaturi mai ridicate poate crește riscul de cancer esofagian. Un studiu din China, publicat în 2020, a arătat că expunerea frecventă la ceai fierbinte peste 65°C este asociată cu un risc crescut de carcinom esofagian cu celule scuamoase, un tip de cancer care apare în celulele subțiri și plate ce căptușesc esofagul, tubul care leagă gâtul de stomac.

Cele mai frecvente localizări ale carcinoamelor sunt pielea, plămânii, glanda mamară, prostata, colonul, rinichii și pancreasul.

Chiar dacă ceaiurile conțin, în general, mult mai puțină cofeină decât cafeaua, prezența acesteia nu este de neglijat. Dr. Sethi recomandă evitarea consumului de ceai verde sau chai seara târziu, deoarece cofeina poate afecta calitatea somnului.

Lipsa unui somn odihnitor poate reduce capacitatea organismului de a se reface în timpul nopții, afectând procesele de regenerare ale ficatului și intestinelor.

Dr. Sethi atrage atenția și asupra ceaiurilor cu bule, apreciate pentru gust, dar bogate în zahăr și calorii ascunse. Perlele de tapioca, folosite în aceste băuturi, adaugă amidon, iar combinația cu zahărul poate contribui la creșterea aportului caloric neobservat.

Consumul frecvent poate favoriza rezistența la insulină sau apariția steatozei hepatice non-alcoolice. Specialiștii recomandă echilibrul alimentar și adoptarea unui stil de viață sănătos pentru prevenirea acestor efecte, potrivit Express.