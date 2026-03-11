Greșeli frecvente care duc la accidente în depozit: încărcare, prindere, nivelare

Siguranța în depozit nu ține doar de echipamente moderne sau de proceduri interne, ci și de respectarea unor principii tehnice fundamentale. Cele mai multe incidente nu apar din cauze spectaculoase, ci din greșeli aparent minore: o încărcare ușor depășită, o prindere slăbită sau o nivelare ignorată.

În mediul logistic și industrial, aceste detalii pot face diferența între un flux operațional stabil și un accident costisitor.

Depozitele sunt spații dinamice, unde marfa, echipamentele și personalul interacționează permanent. În lipsa unor verificări constante, riscurile cresc progresiv.

Printre cele mai frecvente incidente se numără:

prăbușirea unui nivel supraîncărcat

deplasarea mărfii din cauza distribuției neuniforme

cedarea unor elemente structurale slăbite

Aceste situații sunt adesea rezultatul depășirii capacității maxime sau al unei distribuții incorecte a greutății pe nivel.

Zonele aglomerate sau traseele blocate favorizează:

împiedicări și căderi

loviri de colțuri sau protecții inexistente

impactul stivuitoarelor cu structurile de depozitare

Fluxurile neclar delimitate cresc probabilitatea incidentelor, mai ales în perioadele de vârf operațional.

Chiar și o depășire aparent mică a încărcării maxime poate afecta stabilitatea sistemului. Problemele apar frecvent atunci când:

greutatea nu este distribuită uniform

marfa este concentrată pe o singură zonă

nivelul inferior suportă presiuni suplimentare

Capacitatea declarată trebuie respectată în mod constant, nu doar orientativ.

Supraîncărcarea locală poate apărea atunci când anumite paleți sau cutii sunt mai grele decât celelalte, fără o recalculare a distribuției totale. În timp, aceste dezechilibre duc la deformări structurale.

Elementele de îmbinare sunt printre cele mai vulnerabile puncte. Vibrațiile, impacturile repetate și utilizarea intensivă pot duce la:

slăbirea conectorilor

joc la îmbinări

deformări progresive

Aceste semne sunt adesea ignorate până în momentul unui incident major.

Colțurile și montanții expuși trebuie protejați corespunzător. Fără protecții anti-impact, loviturile repetate ale utilajelor afectează stabilitatea întregii structuri.

O pardoseală imperfect nivelată poate genera:

înclinări subtile ale structurii

vibrații accentuate în timpul manipulării

distribuție inegală a sarcinilor

În timp, aceste probleme duc la solicitări suplimentare asupra elementelor structurale.

Ancorarea corectă în pardoseală și respectarea distanțelor minime dintre sisteme sunt esențiale pentru stabilitate și acces sigur.

Identificarea timpurie a problemelor reduce semnificativ riscul.

Semnele vizibile de uzură includ:

grinzi îndoite

montanți înclinați

fisuri în zona îmbinărilor

rugină avansată în puncte critice

Orice deformare structurală necesită evaluare tehnică.

Înlocuirea pieselor cu componente neconforme sau improvizate poate compromite întregul sistem. Orice modificare trebuie făcută conform specificațiilor tehnice.

Aplicarea unor reguli clare privind:

încărcarea maximă

distribuția greutății

traseele de circulație

reduce semnificativ riscul de incidente.

Inspecțiile vizuale regulate și instruirea de bază a personalului contribuie la menținerea unui nivel ridicat de siguranță.

Zilnic:

verificare vizuală a montanților și grinzilor

identificarea eventualelor lovituri recente

Săptămânal:

controlul elementelor de îmbinare

verificarea protecțiilor

Trimestrial:

analiză structurală detaliată

revizuirea regulilor de încărcare

data verificării

zonele inspectate

observațiile

măsurile corective aplicate

Un registru bine documentat ajută la prevenirea incidentelor și la demonstrarea conformității în cazul unui control.

Alegerea corectă a sistemelor de depozitare, adaptate tipului de marfă și volumului manipulat, contribuie semnificativ la reducerea riscurilor structurale și operaționale.

Informații tehnice suplimentare despre diferite tipuri de sisteme pot fi consultate la: https://handlekraft.ro/