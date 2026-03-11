Greșeli frecvente care duc la accidente în depozit: încărcare, prindere, nivelare
- Dragoș Lefterescu
- 11 martie 2026, 11:47
- Cele mai comune accidente în depozit și cum apar
- Căderi de obiecte și prăbușiri de încărcături
- Împiedicări, loviri, incidente cu utilaje
- Greșeala 1 — Încărcarea: când pare ok devine periculos
- Depășirea încărcării pe nivel și distribuția greutății
- Depozitare neuniformă și supraîncărcare locală
- Greșeala 2 — Prinderea și fixarea: punctele slabe invizibile
- Conectori, elemente slăbite, deformări
- Protecții lipsă în zone de impact
- Greșeala 3 — Nivelarea și stabilitatea: efectul podelei
- Înclinare, vibrații, puncte de sprijin
- Ancorare și distanțe de siguranță
- Semne că trebuie oprită utilizarea și făcută verificare
- Îndoituri, jocuri, scârțâit, fisuri, rugină avansată
- Elemente lipsă sau înlocuite improvizat
- Proceduri simple care reduc riscul imediat
- Etichetare încărcare, reguli de stivuire, trasee
- Inspecții periodice și instruire minimă
- Checklist de siguranță pentru manageri de depozit
- Zilnic / săptămânal / trimestrial
- Ce se notează în registrul de verificări
- Soluții pentru depozitare
Siguranța în depozit nu ține doar de echipamente moderne sau de proceduri interne, ci și de respectarea unor principii tehnice fundamentale. Cele mai multe incidente nu apar din cauze spectaculoase, ci din greșeli aparent minore: o încărcare ușor depășită, o prindere slăbită sau o nivelare ignorată.
În mediul logistic și industrial, aceste detalii pot face diferența între un flux operațional stabil și un accident costisitor.
Cele mai comune accidente în depozit și cum apar
Depozitele sunt spații dinamice, unde marfa, echipamentele și personalul interacționează permanent. În lipsa unor verificări constante, riscurile cresc progresiv.
Căderi de obiecte și prăbușiri de încărcături
Printre cele mai frecvente incidente se numără:
- prăbușirea unui nivel supraîncărcat
- deplasarea mărfii din cauza distribuției neuniforme
- cedarea unor elemente structurale slăbite
Aceste situații sunt adesea rezultatul depășirii capacității maxime sau al unei distribuții incorecte a greutății pe nivel.
Împiedicări, loviri, incidente cu utilaje
Zonele aglomerate sau traseele blocate favorizează:
- împiedicări și căderi
- loviri de colțuri sau protecții inexistente
- impactul stivuitoarelor cu structurile de depozitare
Fluxurile neclar delimitate cresc probabilitatea incidentelor, mai ales în perioadele de vârf operațional.
Greșeala 1 — Încărcarea: când pare ok devine periculos
Depășirea încărcării pe nivel și distribuția greutății
Chiar și o depășire aparent mică a încărcării maxime poate afecta stabilitatea sistemului. Problemele apar frecvent atunci când:
- greutatea nu este distribuită uniform
- marfa este concentrată pe o singură zonă
- nivelul inferior suportă presiuni suplimentare
Capacitatea declarată trebuie respectată în mod constant, nu doar orientativ.
Depozitare neuniformă și supraîncărcare locală
Supraîncărcarea locală poate apărea atunci când anumite paleți sau cutii sunt mai grele decât celelalte, fără o recalculare a distribuției totale. În timp, aceste dezechilibre duc la deformări structurale.
Greșeala 2 — Prinderea și fixarea: punctele slabe invizibile
Conectori, elemente slăbite, deformări
Elementele de îmbinare sunt printre cele mai vulnerabile puncte. Vibrațiile, impacturile repetate și utilizarea intensivă pot duce la:
- slăbirea conectorilor
- joc la îmbinări
- deformări progresive
Aceste semne sunt adesea ignorate până în momentul unui incident major.
Protecții lipsă în zone de impact
Colțurile și montanții expuși trebuie protejați corespunzător. Fără protecții anti-impact, loviturile repetate ale utilajelor afectează stabilitatea întregii structuri.
Greșeala 3 — Nivelarea și stabilitatea: efectul podelei
Înclinare, vibrații, puncte de sprijin
O pardoseală imperfect nivelată poate genera:
- înclinări subtile ale structurii
- vibrații accentuate în timpul manipulării
- distribuție inegală a sarcinilor
În timp, aceste probleme duc la solicitări suplimentare asupra elementelor structurale.
Ancorare și distanțe de siguranță
Ancorarea corectă în pardoseală și respectarea distanțelor minime dintre sisteme sunt esențiale pentru stabilitate și acces sigur.
Semne că trebuie oprită utilizarea și făcută verificare
Identificarea timpurie a problemelor reduce semnificativ riscul.
Îndoituri, jocuri, scârțâit, fisuri, rugină avansată
Semnele vizibile de uzură includ:
- grinzi îndoite
- montanți înclinați
- fisuri în zona îmbinărilor
- rugină avansată în puncte critice
Orice deformare structurală necesită evaluare tehnică.
Elemente lipsă sau înlocuite improvizat
Înlocuirea pieselor cu componente neconforme sau improvizate poate compromite întregul sistem. Orice modificare trebuie făcută conform specificațiilor tehnice.
Proceduri simple care reduc riscul imediat
Etichetare încărcare, reguli de stivuire, trasee
Aplicarea unor reguli clare privind:
- încărcarea maximă
- distribuția greutății
- traseele de circulație
reduce semnificativ riscul de incidente.
Inspecții periodice și instruire minimă
Inspecțiile vizuale regulate și instruirea de bază a personalului contribuie la menținerea unui nivel ridicat de siguranță.
Checklist de siguranță pentru manageri de depozit
Zilnic / săptămânal / trimestrial
Zilnic:
- verificare vizuală a montanților și grinzilor
- identificarea eventualelor lovituri recente
Săptămânal:
- controlul elementelor de îmbinare
- verificarea protecțiilor
Trimestrial:
- analiză structurală detaliată
- revizuirea regulilor de încărcare
Ce se notează în registrul de verificări
- data verificării
- zonele inspectate
- observațiile
- măsurile corective aplicate
Un registru bine documentat ajută la prevenirea incidentelor și la demonstrarea conformității în cazul unui control.
Soluții pentru depozitare
Alegerea corectă a sistemelor de depozitare, adaptate tipului de marfă și volumului manipulat, contribuie semnificativ la reducerea riscurilor structurale și operaționale.
Informații tehnice suplimentare despre diferite tipuri de sisteme pot fi consultate la: https://handlekraft.ro/
