Greșeli frecvente care duc la accidente în depozit: încărcare, prindere, nivelare

Greșeli frecvente care duc la accidente în depozit: încărcare, prindere, nivelare
Siguranța în depozit nu ține doar de echipamente moderne sau de proceduri interne, ci și de respectarea unor principii tehnice fundamentale. Cele mai multe incidente nu apar din cauze spectaculoase, ci din greșeli aparent minore: o încărcare ușor depășită, o prindere slăbită sau o nivelare ignorată.

În mediul logistic și industrial, aceste detalii pot face diferența între un flux operațional stabil și un accident costisitor.

Cele mai comune accidente în depozit și cum apar

Depozitele sunt spații dinamice, unde marfa, echipamentele și personalul interacționează permanent. În lipsa unor verificări constante, riscurile cresc progresiv.

Căderi de obiecte și prăbușiri de încărcături

Printre cele mai frecvente incidente se numără:

  • prăbușirea unui nivel supraîncărcat
  • deplasarea mărfii din cauza distribuției neuniforme
  • cedarea unor elemente structurale slăbite

Aceste situații sunt adesea rezultatul depășirii capacității maxime sau al unei distribuții incorecte a greutății pe nivel.

Împiedicări, loviri, incidente cu utilaje

Zonele aglomerate sau traseele blocate favorizează:

  • împiedicări și căderi
  • loviri de colțuri sau protecții inexistente
  • impactul stivuitoarelor cu structurile de depozitare

Fluxurile neclar delimitate cresc probabilitatea incidentelor, mai ales în perioadele de vârf operațional.

Greșeala 1 — Încărcarea: când pare ok devine periculos

Depășirea încărcării pe nivel și distribuția greutății

Chiar și o depășire aparent mică a încărcării maxime poate afecta stabilitatea sistemului. Problemele apar frecvent atunci când:

  • greutatea nu este distribuită uniform
  • marfa este concentrată pe o singură zonă
  • nivelul inferior suportă presiuni suplimentare

Capacitatea declarată trebuie respectată în mod constant, nu doar orientativ.

Depozitare neuniformă și supraîncărcare locală

Supraîncărcarea locală poate apărea atunci când anumite paleți sau cutii sunt mai grele decât celelalte, fără o recalculare a distribuției totale. În timp, aceste dezechilibre duc la deformări structurale.

Greșeala 2 — Prinderea și fixarea: punctele slabe invizibile

Conectori, elemente slăbite, deformări

Elementele de îmbinare sunt printre cele mai vulnerabile puncte. Vibrațiile, impacturile repetate și utilizarea intensivă pot duce la:

  • slăbirea conectorilor
  • joc la îmbinări
  • deformări progresive

Aceste semne sunt adesea ignorate până în momentul unui incident major.

Protecții lipsă în zone de impact

Colțurile și montanții expuși trebuie protejați corespunzător. Fără protecții anti-impact, loviturile repetate ale utilajelor afectează stabilitatea întregii structuri.

Greșeala 3 — Nivelarea și stabilitatea: efectul podelei

Înclinare, vibrații, puncte de sprijin

O pardoseală imperfect nivelată poate genera:

  • înclinări subtile ale structurii
  • vibrații accentuate în timpul manipulării
  • distribuție inegală a sarcinilor

În timp, aceste probleme duc la solicitări suplimentare asupra elementelor structurale.

Ancorare și distanțe de siguranță

Ancorarea corectă în pardoseală și respectarea distanțelor minime dintre sisteme sunt esențiale pentru stabilitate și acces sigur.

Semne că trebuie oprită utilizarea și făcută verificare

Identificarea timpurie a problemelor reduce semnificativ riscul.

Îndoituri, jocuri, scârțâit, fisuri, rugină avansată

Semnele vizibile de uzură includ:

  • grinzi îndoite
  • montanți înclinați
  • fisuri în zona îmbinărilor
  • rugină avansată în puncte critice

Orice deformare structurală necesită evaluare tehnică.

Elemente lipsă sau înlocuite improvizat

Înlocuirea pieselor cu componente neconforme sau improvizate poate compromite întregul sistem. Orice modificare trebuie făcută conform specificațiilor tehnice.

Proceduri simple care reduc riscul imediat

Etichetare încărcare, reguli de stivuire, trasee

Aplicarea unor reguli clare privind:

  • încărcarea maximă
  • distribuția greutății
  • traseele de circulație

reduce semnificativ riscul de incidente.

Inspecții periodice și instruire minimă

Inspecțiile vizuale regulate și instruirea de bază a personalului contribuie la menținerea unui nivel ridicat de siguranță.

Checklist de siguranță pentru manageri de depozit

Zilnic / săptămânal / trimestrial

Zilnic:

  • verificare vizuală a montanților și grinzilor
  • identificarea eventualelor lovituri recente

Săptămânal:

  • controlul elementelor de îmbinare
  • verificarea protecțiilor

Trimestrial:

  • analiză structurală detaliată
  • revizuirea regulilor de încărcare

Ce se notează în registrul de verificări

  • data verificării
  • zonele inspectate
  • observațiile
  • măsurile corective aplicate

Un registru bine documentat ajută la prevenirea incidentelor și la demonstrarea conformității în cazul unui control.

Soluții pentru depozitare

Alegerea corectă a sistemelor de depozitare, adaptate tipului de marfă și volumului manipulat, contribuie semnificativ la reducerea riscurilor structurale și operaționale.

Informații tehnice suplimentare despre diferite tipuri de sisteme pot fi consultate la: https://handlekraft.ro/

