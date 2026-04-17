De ce sunt esențiale primele secunde la volan. Ce greșeli trebuie să evite șoferii

Șofer la volan. Sursa foto: Arhiva EVZ
Primele secunde după pornirea mașinii sunt esențiale pentru siguranța rutieră. Poziția la volan, oglinzile, centura și atenția influențează reacțiile șoferului și prevenirea accidentelor.

Primele momente de după pornirea mașinii stabilesc nivelul de control al șoferului

Primele secunde după pornirea motorului reprezintă un interval critic pentru orice conducător auto. În acest timp scurt se configurează poziția corporală, câmpul vizual și nivelul de atenție, factori care influențează direct capacitatea de reacție în trafic.

Specialiștii în siguranță rutieră atrag atenția că neglijarea acestor pași inițiali poate genera erori care se propagă pe parcursul întregii deplasări. Lipsa unei verificări rapide înainte de plecare crește riscul unor situații neprevăzute.

Bărbat la volan. Sursa foto Arhiva EVZ

Poziția incorectă la volan afectează reacția și controlul mașinii

Reglarea scaunului și a poziției mâinilor pe volan este esențială pentru controlul vehiculului. O poziție incorectă poate reduce viteza de reacție și precizia manevrelor.

În condiții de urgență, o poziție nepotrivită limitează capacitatea șoferului de a executa rapid corecții. De asemenea, disconfortul acumulat în timp poate duce la oboseală și scăderea concentrării.

Reglarea oglinzilor influențează direct vizibilitatea și eliminarea unghiurilor moarte

Oglinzile laterale și retrovizoare trebuie ajustate înainte de punerea în mișcare a vehiculului. Lipsa acestei verificări reduce semnificativ câmpul vizual.

Unghiurile moarte pot ascunde alte vehicule, bicicliști sau pietoni. În lipsa unei vizibilități corecte, integrarea în trafic devine mai riscantă, mai ales în zonele aglomerate.

Centura de siguranță rămâne un element esențial de protecție la impact

Utilizarea centurii de siguranță este una dintre cele mai simple și eficiente măsuri de protecție. Ignorarea acesteia crește semnificativ riscul de rănire gravă în cazul unui accident.

La o viteză de 50 km/h, forța unui impact este comparabilă cu o cădere de la înălțime. În lipsa centurii, corpul șoferului nu mai este fixat, ceea ce amplifică consecințele coliziunii.

Nivelul de atenție din primele secunde determină modul de integrare în trafic

Atenția șoferului în momentul plecării este un factor decisiv pentru siguranță. Pornirea „pe pilot automat” poate duce la omiterea unor elemente importante din jur.

În aceste secunde are loc integrarea în trafic, iar evaluarea rapidă a mediului — vehicule, pietoni, direcția de deplasare — este esențială pentru evitarea incidentelor.

Neglijarea verificărilor inițiale poate genera erori în lanț pe durata deplasării

Specialiștii evidențiază că siguranța rutieră nu depinde doar de reacțiile din timpul condusului, ci și de pregătirea de dinaintea plecării. Primele secunde funcționează ca un mecanism de verificare care influențează întregul parcurs.

O rutină corectă, aplicată constant, reduce riscurile și contribuie la un condus mai sigur. În lipsa acesteia, șoferul pornește la drum cu dezavantaje care pot deveni critice în situații limită.

