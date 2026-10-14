Numărătoarea inversă a început: „Molière, l’Opéra Urbain” ajunge în câteva zile la Romexpo

Între 22 și 24 octombrie, publicul din România este invitat să descopere un spectacol grandios, în care povestea legendarului dramaturg francez Molière prinde viață prin muzică modernă, dans, proiecții spectaculoase și o estetică vizuală îndrăzneață.

Bucureștiul se pregătește să găzduiască, în doar câteva zile, unul dintre cele mai apreciate musicaluri franceze ale ultimilor ani. „Molière, l’Opéra Urbain” vine la Romexpo cu o producție de amploare, care îmbină universul teatrului clasic cu energia muzicii contemporane și transformă povestea unui mare creator într-o experiență scenică actuală și captivantă. Spectacolul va fi prezentat cu subtitrări în limba română.

Distins în Franța cu premiul pentru cel mai bun musical original în anul 2023, anul premierei sale pariziene, spectacolul poartă semnătura producătorului Dov Attia, este regizat de Ladislas Chollat și beneficiază de coregrafia lui Romain Rachline Borgeaud (Romain R.B.).

Dincolo de figura emblematică a dramaturgului, „Molière, l’Opéra Urbain” spune povestea unui om care a ales să renunțe la siguranța unei cariere la curtea regală pentru a-și urma pasiunea și a-și construi propriul drum în teatru. Spectacolul urmărește primele succese și eșecuri, confruntările cu ipocrizia societății, conflictul cu Biserica, exilul și revoluția artistică prin care Molière a schimbat pentru totdeauna comedia franceză.

Este o poveste despre libertatea de expresie, ambiție și prețul plătit pentru convingeri, teme care rămân relevante și astăzi.

Conceput ca o „operă urbană”, musicalul depășește granițele genurilor tradiționale și construiește un dialog vizual și sonor între două epoci. Muzica modernă, ariile ample, beat-urile contemporane și momentele de slam se împletesc cu o coregrafie dinamică, proiecții video și o scenografie impresionantă.

Decorurile create de Emmanuelle Favre evocă atmosfera unui teatru din vremea lui Molière, cu loji, podiumuri, candelabre și cortine monumentale, reinterpretate prin elemente arhitecturale moderne. Costumele semnate de Jean-Daniel Vuillermoz completează această combinație îndrăzneață: perucile și ținutele baroce se întâlnesc cu detalii contemporane, inclusiv adidași.

Distribuția reunește artiști tineri, carismatici și plini de energie, iar relația directă cu publicul transformă sala într-o parte vie a spectacolului. Artiștii coboară printre spectatori, estompând granița dintre scenă și sală și amplificând energia fiecărui moment.

O echipă creativă cu experiență internațională

Dov Attia, creatorul proiectului, este unul dintre cei mai cunoscuți producători de musical din Franța, cu spectacole de succes precum „Mozart Opéra Rock”, „Les Dix Commandements”, „Le Roi Soleil”, „1789: Les Amants de la Bastille”, „La Légende du Roi Arthur” și „Casanova”.

Regizorul Ladislas Chollat se numără printre personalitățile importante ale teatrului francez contemporan. Producțiile sale au obținut 29 de nominalizări la Premiile Molière, dintre care șase s-au concretizat în trofee, iar activitatea sa artistică a fost recunoscută în 2018 de Societatea Autorilor și Compozitorilor Dramatici din Franța.

„Împreună ne-am dorit ca povestea vieții lui Molière să semene cu creația sa: atemporală, liberă și curajoasă”, declară Dov Attia și Ladislas Chollat.

Organizat de Sens Music, evenimentul face parte din demersul companiei de a aduce în România producții internaționale de amploare și de a contribui la dezvoltarea publicului pentru musical.

Cu peste 20 de ani de experiență, Sens Music activează în România, Republica Moldova, Grecia, Serbia și Bulgaria, având în portofoliu concerte și spectacole precum Lara Fabian, Scorpions, „Notre Dame de Paris”, precum și concertul Max Korzh de la Istanbul, organizat pe stadionul Tüpraş.

„După experiența și succesul producției originale «Notre Dame de Paris», ne-am propus să lărgim audiența musicalului în România și să aducem publicului noi forme de spectacol. «Molière, l’Opéra Urbain» este un musical urban, modern, care vorbește unei generații noi prin muzică, dans și o producție vizuală spectaculoasă.

Obiectivul nostru este să aducem în România tot mai multe musicaluri originale de mare anvergură, producții internaționale care oferă publicului experiențe autentice, emoționante și memorabile”, declară Vlad Costandoi, fondator Sens Music.

„Molière, l’Opéra Urbain” ajunge la Romexpo în perioada 22–24 octombrie. Cei care își doresc să descopere o altă perspectivă asupra vieții și operei marelui dramaturg francez sunt invitați să își rezerve locurile pentru această întâlnire cu un musical care aduce împreună istoria, muzica și energia spectacolului contemporan.

Bilete: https://concert-eurasia.com/moliere/bucharest/

Fotografii oficiale: https://disk.yandex.ru/d/KSFS7qCWFa_MVw

Organizator: Sens Music