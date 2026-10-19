Victoria’s Secret Fashion Show a revenit cu o nouă prezentare de lenjerie, aripi spectaculoase și apariții ale unor modele cunoscute la nivel internațional, printre care Gigi Hadid, Bella Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio și Irina Shayk, potrivit Page Six.

Evenimentul a reunit nume consacrate ale modei, dar și modele din generația tânără, într-un spectacol construit în jurul colecțiilor brandului.

Prezentarea a inclus ținute în alb și negru, costume cu detalii strălucitoare, aripi decorative de mari dimensiuni și apariții cu accente metalice.

Kylie Jenner și artista Megan Thee Stallion s-au numărat, de asemenea, printre numele asociate show-ului, potrivit descrierilor imaginilor publicate de la eveniment.

Gigi Hadid a defilat într-un ansamblu alb de lenjerie, completat de aripi mari, cu pene. Bella Hadid a apărut, la rândul ei, într-o ținută albă, însoțită de aripi ample, într-o interpretare a stilului de înger asociat de-a lungul timpului cu prezentările Victoria’s Secret.

Cele două surori au fost printre modelele evidențiate în galeria foto a evenimentului. Prezența lor a fost completată de aparițiile unor nume cunoscute ale industriei, precum Irina Shayk, Candice Swanepoel, Elsa Hosk și Anok Yai.

Show-ul a inclus și modele precum Ashley Graham, Paloma Elsesser și Precious Lee. Ashley Graham a purtat o ținută neagră de lenjerie, completată de o pelerină transparentă și mănuși asortate.

Paloma Elsesser a defilat într-un ansamblu alb, accesorizat cu un element decorativ strălucitor, în timp ce Precious Lee a purtat lenjerie neagră și aripi ornamentate cu cristale.

Prezența acestor modele a adus în prim-plan o distribuție mai variată a siluetelor și stilurilor, într-un eveniment în care imaginea de podium și prezentarea produselor rămân elemente centrale.

Elementele vizuale au avut un rol important în construirea spectacolului. Alex Consani a apărut într-un set negru, cu aripi aurii de mari dimensiuni, iar Elsa Hosk a purtat aripi metalice în aceeași nuanță.

Behati Prinsloo a avut două apariții distincte în galeria foto: una într-o ținută cu aspect de zale strălucitoare și alta într-un ansamblu roz și albastru, completat de aripi metalice. Anok Yai a prezentat și o ținută roz voluminoasă, cu un design inspirat de petale.

Alte apariții au mizat pe contrastul dintre lenjeria în nuanțe deschise și accesoriile ample. Candice Swanepoel a purtat aripi decorate cu cristale, în timp ce Amelia Gray Hamlin a defilat într-un ansamblu alb, cu aripi asortate.

Megan Thee Stallion a apărut într-o ținută neagră, completată de aripi argintii, într-una dintre imaginile prezentării. Artista a fost surprinsă și în compania unor modele consacrate, între care Adriana Lima și Alessandra Ambrosio.

Kylie Jenner a fost prezentată într-un ansamblu strălucitor, însoțit de aripi albe cu pene. Participarea unor vedete din afara modelingului a extins distribuția evenimentului dincolo de numele asociate în mod tradițional cu podiumul Victoria’s Secret.

Prin combinația de lenjerie, accesorii supradimensionate și apariții ale unor modele din generații diferite, Victoria’s Secret Fashion Show a pus din nou accentul pe componenta vizuală a brandului. Galeria foto surprinde atât reinterpretări ale stilului clasic al prezentărilor, cât și ținute cu elemente moderne, de la detalii metalice la materiale transparente și aplicații strălucitoare.

Pentru stabilirea datei exacte, a locului de desfășurare și a programului complet al evenimentului este necesară confirmarea dintr-o sursă oficială, informații care nu pot fi stabilite exclusiv pe baza descrierilor fotografiilor furnizate.