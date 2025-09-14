Nu arunca etichetele de pe bagaje. Infractorii le pot folosi împotriva ta

Etichetele bagaje reprezintă un risc neașteptat pentru călători, avertizează experți după ce mai multe incidente de fraudă au fost semnalate pe aeroporturi internaționale, potrivit Explore.

Postările recente de pe forumul Reddit au scos la iveală că infractorii profită de pasagerii care dezlipesc și aruncă etichetele bagajelor imediat după sosire, folosindu-le pentru a depune cereri false de rambursare.

Managerii de revendicări ai companiilor aeriene trag un semnal de alarmă: ceea ce pare un gest obișnuit poate avea consecințe financiare serioase.

Potrivit unui utilizator Reddit care se prezintă drept manager de revendicări de bagaje Delta, fenomenul a devenit tot mai răspândit.

„Primim un aflux de cereri frauduloase depuse pentru articole lipsă”, a explicat acesta. Infractorii colectează etichetele aruncate de pasageri în spațiile exterioare ale aeroporturilor și folosesc informațiile tipărite — numele, zborul și numărul de confirmare — pentru a trimite cereri false de rambursare.

În esență, simpla dezlipire a etichetei și aruncarea ei în coș poate transforma călătorii în victime involuntare ale fraudei.

Această practică se aplică pe scară largă în industria aeriană, iar managerul Delta subliniază că „informațiile de pe eticheta bagajului sunt tot ce au nevoie cei care fac fraudele: un e-mail, un număr de telefon aleatoriu și o adresă fictivă sunt suficiente pentru a iniția cererea.”

Impactul nu se limitează doar la pierderi pentru companii: întârzierile în procesarea cererilor legitime afectează direct pasagerii care chiar au suferit pierderi de bagaje.

Frauda generată de etichetele bagaje are efecte tangibile și poate implica sume semnificative. Conform declarațiilor oficiale, creșterea numărului de cereri false întârzie rambursările reale și complică procedurile interne ale companiilor aeriene.

În plus, cazurile nu se limitează la aeroporturi: chiar și etichetele găsite la hoteluri pot fi folosite în mod similar, avertizează foști angajați din domeniul ospitalității.

Comunitatea online s-a mobilizat rapid, oferind sfaturi practice. Un utilizator recomandă: „Taie în fâșii etichetele bagajelor și boarding pass-urile tipărite cât mai curând posibil după ce ajungi la destinație.”

Alții subliniază importanța de a nu lăsa etichetele nici măcar în camerele de hotel, iar unii călători au început să păstreze etichetele până la următorul zbor pentru a evita riscurile.

Pe termen lung, această practică poate avea efecte semnificative asupra industriei aeriene și asupra securității pasagerilor.

Frauda generată de etichetele bagaje nu doar întârzie plățile legitime, ci crește și costurile administrative ale companiilor aeriene, care trebuie să investească în verificări suplimentare.

În context regional și global, astfel de incidente atrag atenția asupra necesității unor măsuri stricte de protecție a datelor personale și a documentelor de călătorie.

În plus, conștientizarea publicului poate reduce semnificativ riscul: călătorii care distrug corespunzător etichetele bagajelor contribuie la prevenirea fraudelor și protejarea propriilor interese financiare.