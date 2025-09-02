Social Călători, sechestrați 24 de ore în avion, după ce pilotul s-a îmbolnăvit







Un avion Delta Airlines care zbura pe ruta Detroit–Shanghai a fost nevoit să oprească de urgență în Los Angeles după ce pilotul s-a îmbolnăvit în timpul cursei, ceea ce a dus la întârzieri de peste 24 de ore și a prelungit călătoria pasagerilor cu opt ore, potrivit New York Post.

Cursa intercontinentală Detroit–Shanghai, operată de compania americană Delta Airlines, a pornit sâmbătă la drum, cu durata estimată de 16 ore. Zborul Delta Air Lines 389 a decolat în jurul orei 10:30 din Detroit, având la bord peste 200 de pasageri și fiind operat cu o aeronavă Airbus A350-900.

După cinci ore de zbor, în timp ce survola zona de sud a Alaskăi, situația s-a schimbat radical când unul dintre piloți a acuzat de probleme de sănătate, ceea ce a făcut imposibilă continuarea cursei în condiții de siguranță. În aceste circumstanțe, echipajul a decis devierea avionului către hub-ul Delta din Los Angeles, un ocol care a însemnat încă trei ore de zbor spre sud și vest.

Deși Los Angeles nu era cel mai apropiat aeroport, Delta Airlines a explicat ulterior că alegerea acestuia a fost justificată prin faptul că reprezintă un punct strategic pe Coasta de Vest, unde găsirea unui pilot de înlocuire putea fi făcută mai rapid.

Potrivit datelor oferite de platforma FlightAware, avionul a rămas la sol mai bine de trei ore pe aeroportul internațional din Los Angeles, până la sosirea unui pilot suplimentar. În jurul orei 19:00, aeronava a decolat din nou, de această dată pe un traseu direct către Shanghai, într-o călătorie de 13 ore.

Pasagerii au petrecut peste 24 de ore între plecarea din Detroit și aterizarea în China, o diferență considerabilă față de durata obișnuită de aproximativ 16 ore. „Zborul a aterizat fără incidente și a rulat către poarta de debarcare. Ne cerem scuze clienților noștri pentru întârzierea călătoriei”, a transmis Delta Airlines într-un comunicat oficial.

Situațiile în care un pilot se îmbolnăvește în timpul cursei sunt rare, însă nu lipsite de precedent. În martie 2023, un avion Southwest Airlines de pe ruta Las Vegas–Columbus a fost deviat după ce căpitanul a suferit probleme medicale. În acel caz, un pasager, care era pilot de meserie, a intervenit pentru a-l asista pe copilot până la aterizare.

În 2022, în Florida, un pasager fără experiență de zbor a reușit să aducă în siguranță la sol un avion de mici dimensiuni, după ce pilotul acestuia a suferit o urgență medicală.