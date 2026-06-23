Acționariatul B1 TV se modifică din nou. Schimbarea vine după o majorare de capital la care au participat doar doi dintre cei trei asociați ai companiei, situație care a dus la creșterea participațiilor acestora și la diminuarea ponderii deținute de cel de-al treilea acționar. Prin urmare, Sorin Oancea și-a consolidat poziția în acționariat, iar participația lui Bobby Păunescu s-a redus semnificativ față de nivelul deținut anterior, arată Paginademedia.

În urma majorării de capital, Sorin Oancea a ajuns să dețină 69,23% din companie, iar Elena Luminița Oancea 13,85%. În schimb, participația lui Bobby Păunescu s-a redus la 16,92%.

CNA a analizat modificarea din acționariat și a transmis o scrisoare de atenționare, întrucât schimbarea a fost operată fără obținerea un acord din partea instituției.

Reprezentanții postului au explicat că noua distribuție a participațiilor a apărut în urma unei majorări de capital efectuate pentru asigurarea resurselor financiare necesare companiei și pentru constituirea garanțiilor solicitate de bancă.

„O să vă explic de ce nu s-a putut cere accord prealabil. A fost imposibil să cerem această modificare. De câteva luni de zile încercăm să înnoim o linie de credit necesară pentru finanţarea companiei şi a fost nevoie să depunem nişte garanţii sub formă de depozite, nişte sume destul de mari care depăşeau practic capacitatea curentă a firmei de a le depune. S-a decis această majorare de capital, iar în urma majorării, în perioada de subscripţie, din trei asociaţi doar doi au depus sumele aferente acestei majorări. Am fost nevoiţi să constatăm modifcarea procentelor deţinute de fiecare asociat. E o situaţie pe care nu o puteam anticipa şi din acest motiv nu am putut cere accord prealabil, a afirmat Rareș Anița, directorul B1 TV.

Potrivit documentației depuse la CNA, majorarea de capital a fost aprobată de Adunarea Generală a Asociaților din 27 mai 2026.

B1 TV a trecut prin mai multe schimbări de acționariat în ultimii ani. Până în 2025, compania era controlată în mod egal de Sorin Oancea și familia Păunescu, prin Gheorghe Păunescu, fiecare cu câte 50% din capital. În februarie 2025, structura s-a modificat la 50% pentru Sorin Oancea, 40% pentru Gheorghe Păunescu și 10% pentru Elena Luminița Oancea. Ulterior, în iunie 2025, Bobby Păunescu a preluat participația deținută de tatăl său, păstrând aceeași distribuție a acțiunilor.