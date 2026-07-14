Noua lege a salarizării unitare, unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), riscă să provoace un nou blocaj politic. Liderii PSD și reprezentanții principalelor confederații sindicale au anunțat că vor lucra la o variantă alternativă a proiectului, după ce au criticat lipsa de transparență a Guvernului și au avertizat că forma actuală ar putea duce la diminuarea veniturilor pentru aproximativ 40% dintre angajații din sectorul public. În acest context, deputatul PSD Mihai Alexandru Ghigiu susține că social-democrații nu vor susține o lege care le aduce demnitarilor salarii mai mari.

Potrivit acestuia, legea trebuia trimisă în Parlament până pe 13 iulie.

„Ni se cere un vot în alb pentru proiecte de lege pe care nu le-a văzut nimeni. Nu au ajuns în Parlament, nu au apărut în presă, nu au fost prezentate nimănui. Nu poți numi dezbatere ceva ce nu a avut loc.

Legea salarizării trebuia trimisă la Parlament până ieri, după un termen stabilit chiar de premierul demis. Nu a fost trimisă, iar acum responsabilitatea se pasează Parlamentului și PSD, cu amenințarea că altfel România pierde banii europeni. Acesta nu este dialog, este șantaj. Iar șantajul nu poate ține loc de guvernare”, a arătat deputatul PSD.

În opinia sa, legea salarizării se construiește alături de sindicatele din Educație.

„Nu vom vota o lege care crește salariile demnitarilor, dar taie sporul de dirigenție al profesorilor. O lege a salarizării se construiește cu sindicatele la masă, nu împinse în stradă și umilite constant”, a declarat acesta.

Social-democratul a contestat și măsurile anunțate pentru Educație, susținând că desființarea a mii de posturi va avea un impact negativ asupra sistemului de învățământ.

„Și culmea reformei: 15.000 de posturi tăiate din Educație. Din Educație! Adică exact din locul unde se decide dacă România are sau nu un viitor. Un guvern care împrumută 900 de euro pe secundă face economii pe spatele școlii românești, în timp ce zilnic se pierd 165 de locuri de muncă și 70 de firme intră în faliment”, a afirmat Ghigiu.

De asemenea, deputatul PSD a criticat măsurile de austeritate adoptate în ultimul an.

„Iar în timp ce românilor li se cere austeritate, în presă apar întrebări despre contracte de milioane atribuite unor firme înființate chiar de cei care le semnează. Tăcerea nu este un răspuns. Cine nu își respectă propriile termene nu are căderea să dea lecții altora”, a mai transmis deputatul PSD.

Mihai Alexandru Ghigiu s-a înscris în PSD în 2007 și a ocupat de-a lungul timpului mai multe funcții în administrația publică. În 2017 a fost secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului, iar între ianuarie 2022 și iulie 2023 a condus Institutul Național de Administrație.

La alegerile parlamentare din 2024 a fost ales deputat de București, iar în prezent este președintele Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților.