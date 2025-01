International Nominalizările la Premiile WGA. „Challengers,” „Dune 2” și „Wicked” în competiție







Competiția Sindicatului Scriitorilor din America (WGA) și-a dezvăluit nominalizările pentru Premiile WGA 2025, evidențiind un amestec de favoriți familiari pentru Oscar, intrări neașteptate și reorganizarea creativă provocată de concurenții neeligibili.

„Anora” conduce competiția scenariilor originale WGA

„Anora” lui Sean Baker, aclamat de critici, conduce lista de scenarii originale, pe care mulți o consideră favorită la Oscar în această categorie. Un alt concurent puternic este „A Real Pain” de Jesse Eisenberg, un dramă personală, semi-autobiografică care a fost favorită de critici în acest sezon.

Includerea filmului „Challengers” de Justin Kuritzkes — un dramă romantică sportivă cu Zendaya în rolul principal — este semnificativă. După eșecul său de mare amploare la Premiile BAFTA, această nominalizare ar putea revitaliza avântul său în sezonul premiilor. Adăugând varietate categoriei sunt thrillerul post-apocaliptic îndrăzneț al lui Alex Garland, „Civil War,” și comedia dulce, dar lipsită de reverență a lui Megan Park, „My Old Ass.” Park, care a primit laude pentru debutul său regizoral „The Fallout,” este de asemenea nominalizată la DGA pentru regizor debutant.

Biografia lui Bob Dylan și Dune: Partea a doua” fac parte din competiția WGA

Competiția pentru cel mai bun scenariu adaptat prezintă o selecție robustă de concurenți, condusă de biografia lui Bob Dylan, „A Complete Unknown,” de James Mangold și Jay Cocks. „Dune: Partea a doua” de Denis Villeneuve și Jon Spaihts a fost, de asemenea, inclus în selecție, consolidându-și statutul de forță în mai multe categorii în acest sezon.

Alți nominalizați notabili includ adaptarea lui RaMell Ross și Joslyn Barnes a romanului câștigător al Premiului Pulitzer de Colson Whitehead, „Nickel Boys”, și scenariul de succes al musicalului blockbuster „Wicked” de Winnie Holzman și Dana Fox. Acești nominalizați au profitat de o serie de titluri neeligibile, inclusiv „Conclave,” „Emilia Pérez,” „Sing Sing” și „I’m Still Here,” care au deschis ușa pentru ca alți concurenți să strălucească.

Scenarii de marcă au fost considerate neligibile

Regulile stricte de eligibilitate ale WGA au dus la unele excluderi de marcă, la fel ca în anii anteriori. Scenariile originale precum „All We Imagine as Light” (Janus Films/Sideshow), „The Brutalist” (A24) și „Hard Truths” (Bleecker Street) au fost considerate neeligibile, alături de scenariile adaptate anticipate, cum ar fi „Inside Out 2” de la Pixar și „The Outrun” de la Sony Pictures Classics.

Impactul acestor ineligibilități este cel mai evident în absența unor concurenți cheie precum „Nosferatu” de Robert Eggers, un horror gotic, adaptarea lui Malcolm Washington și Virgil Williams după „The Piano Lesson” de August Wilson și comedia neagră „Nightbitch” de Marielle Heller.

Și mai surprinzătoare a fost excluderea filmului „Saturday Night” de la Sony Pictures, o privire din culise asupra creării emisiunii „Saturday Night Live” de la NBC, precum și a dramei erotice provocatoare „Babygirl” de la Halina Reijn și a thrillerului horror „Heretic” de la Scott Beck și Bryan Woods, potrivit variety.com.

Pe partea de televiziune, WGA a rămas fidel alegerilor preferate de fani pentru categoria de dramă, cu adaptarea epică a lui FX a romanului „Shōgun” de James Clavell, thrillerul politic „The Diplomat” de la Netflix și trei grei de la Prime Video — „The Boys,” „Fallout” și „Mr. and Mrs. Smith.”

Nominalizările la comedie din competiție nu au fost o surpriză

Nominalizările la comedie au adus puține surprize, dar multe momente plăcute pentru public. „Abbott Elementary” de la ABC, „The Bear” de la FX, comedia culinară „Curb Your Enthusiasm” și „Hacks” de la HBO/Max au primit toate nominalizări, alături de comedia cu vampiri „What We Do in the Shadows.”

Categoria de mini-serii a oferit primele mențiuni proeminente pentru potențialii candidați la Emmy, inclusiv „The Penguin” de la HBO/Max, drama de tribunal „Presumed Innocent” de la Apple TV+ și thrillerul politic „Say Nothing” de la Hulu. Între timp, „Ripley” de la Netflix și „True Detective: Night Country” de la HBO/Max au obținut ultimele lor mențiuni pentru acest sezon TV.