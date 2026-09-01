Stația radio rusească UVB-76, supranumită „Radioul Apocalipsei” sau „Buzzer”, a atras din nou atenția radioamatorilor după mai multe transmisii neobișnuite. Postul este cunoscut pentru bâzâitul repetitiv care poate fi auzit de ani întregi pe unde scurte, însă, în anumite momente, semnalul este întrerupt de mesaje formate din cuvinte, litere sau combinații de cifre.

Activitatea neobișnuită a fost observată de radioamatori între 24 și 28 august. Într-una dintre zile, semnalul ar fi fost întrerupt de cel puțin 25 de ori, înainte ca sunetul monoton să revină pe frecvență.

Printre cuvintele auzite în timpul transmisiilor au fost raportate „Waitress”, „Spray” și „Existence”, alături de alte combinații care par lipsite de sens pentru cei care le ascultă. Unele dintre intervenții ar fi inclus și o voce masculină, ceea ce a făcut ca activitatea stației să fie urmărită cu și mai mult interes.

Stația UVB-76 transmite pe frecvența de 4.625 kHz și este recunoscută după sunetul scurt și repetitiv care se aude de aproximativ 25 de ori pe minut. Semnalul este urmărit de radioamatori din numeroase țări, care înregistrează și analizează schimbările apărute în transmisii.

Originea exactă și scopul actual al stației nu au fost explicate oficial în mod clar. De-a lungul timpului, transmisiile au alimentat numeroase teorii, mai ales din cauza mesajelor criptice care apar atunci când bâzâitul este întrerupt.

The Buzzer Radio Signal The cryptic UVB-76 radio signal, a Russian shortwave station nicknamed “the Buzzer,” broke its usual tone on August 28 to deliver a 19-word coded message containing unusual terms such as “skipokrat,” “stykodust,” and “buntolit,” according to TASS. A… — Brian Roemmele (@BrianRoemmele) August 29, 2026

UVB-76 este activă cel puțin de la sfârșitul anilor 1970, iar longevitatea sa a transformat postul într-unul dintre cele mai cunoscute mistere ale radioului cu unde scurte.

Atunci când semnalul obișnuit este întrerupt, ascultătorii pot auzi combinații de litere, numere, indicative și cuvinte care par să aibă un caracter codificat.

Unele structuri ale mesajelor au fost asociate de-a lungul timpului cu comunicațiile militare rusești. Totuși, publicul nu are la dispoziție o explicație oficială care să arate ce înseamnă fiecare transmisie sau cui îi sunt destinate mesajele.

Legătura presupusă cu structurile militare rusești a contribuit la apariția unor teorii potrivit cărora postul ar avea un rol în comunicațiile militare.

Una dintre cele mai cunoscute teorii susține că UVB-76 ar avea o legătură cu sistemul nuclear rusesc „Perimetr”, cunoscut în Occident sub numele de „Mâna Moartă”.

„Perimetr” a fost conceput în perioada sovietică drept un sistem de comunicații și comandă destinat unor situații extreme. Conceptul său presupunea menținerea posibilității de transmitere a comenzilor chiar și în cazul în care centrele principale de comandă și comunicații ar fi fost distruse în urma unui atac nuclear.

Nu există însă dovezi publice solide care să demonstreze că UVB-76 reprezintă „butonul” sau mecanismul de declanșare al sistemului. Asocierea dintre cele două rămâne o teorie care a contribuit la reputația misterioasă a stației.

Ceea ce poate fi observat cu certitudine este existența transmisiei și faptul că aceasta este întreruptă, din când în când, de mesaje neobișnuite. Semnificația exactă a acestora nu este cunoscută public.

Misterul este alimentat și de faptul că stația continuă să transmită după zeci de ani, iar orice schimbare în activitatea sa este rapid remarcată de comunitățile de radioamatori.

Cele mai recente transmisii au readus în atenție UVB-76 și au generat noi speculații despre rolul său în Rusia. Deocamdată, nu există un răspuns oficial care să explice de ce sunt transmise aceste mesaje sau care este funcția exactă a stației rusești.