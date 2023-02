Atac informatic asupra posturilor radio și de televiziune din Rusia. „Atențiune, este alertă de raid aerian!”

Ministerul rus pentru Situații de Urgență a transmis că mai multe alerte de raid aerian au fost emise de televiziune și radiourile din Rusia în urma unui atac informatic. Instituția a emis un comunicat de presă în care a explicat că serverele posturilor radio și ale canalelor de televiziune din unele regiuni au fost „piratate”. Ulterior, „au fost difuzate informații despre alerte de raid aerian”.

Ministerul a mai adăugat, în același comunicat, că informațiile prezentate la televiziune și radio „sunt false și nu corespund realității”. Mai multe videoclipuri au fost distribuite pe rețelele de socializare în legătură cu emisiunile unor posturi de radio care au difuzat știri în legătură cu mai multe alerte de raid aerian care au fost emise. Alertele vizau mai multe regiuni din Rusia, precum Moscova, Santk Petersburg și Belgorod.

„Atențiune, este alertă de raid aerian, toată lumea să se îndrepte spre adăposturi. Există amenințarea unor lovituri cu rachete”, este una dintre alertele care au fost auzite la radio sau la posturile de televiziune. Mass-media rusă a transmis că alertele false au fost difuzate în special în regiunile Belgorod şi Voronej, frontaliere cu Ucraina, precum şi la Moscova şi Sankt Petersburg şi în peninsula Crimeea anexată ilegal de Rusia.

Nu este singurul incident de acest gen cu care s-a confruntat Ministerul rus pentru Situații de Urgență. O situație similară a fost raportată săptămâna trecută. Este important de precizat că aceste atacuri au afectat întotdeauna doar posturi de radio şi canale private, al căror emiţător a fost pentru scurtă vreme dominat de unul mai puternic. În plus, sirenele de raid aerian au fost activate foarte rar pe teritoriul rus, mai ales, în zonele de frontieră cu Ucraina. În schimb, în orașele în care se duc lupte pentru cucerire, sunetul sirenelor a devenit un lucru obișnuit pentru locuitori, potrivit CNN.

Hackers broadcast a fake air raid alert on radio and TV stations in Russia’s Moscow, Leningrad and Belgorod oblasts. „Attention, attention, an air raid alert is announced, everyone go immediately to air raid shelters. There is a threat of a missile strike.” pic.twitter.com/JG9qWGxCTv

— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) February 28, 2023