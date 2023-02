Joe Biden, vizită neașteptată la Kiev. Alertă de raid aerian pe tot teritoriul Ucrainei

Update: Președintele Joe Biden a ținut un discurs la Kiev în timpul căruia a reamintit de prima discuție pe care a purtat-o la câteva ore de la declanșarea războiului de către Rusia . Liderul de la Casa Albă a spus că Zelenski l-a sunat chiar în acea dimineață și i-a spus să ceară tuturor statelor să susțină Ucraina. Biden a reafirmat sprijinul SUA pentru țara atacată. „Veți lupta în acest război cât va fi nevoie și vom fi alături tot atâta timp”, a spus Biden care a subliniat că acest conflict militar a însemnat „un const fără precendent”.

SUA va anunța noi sancțiuni împotriva firmelor sau persoanelor care susțin Rusia în acest război în următoarele zile. Biden a mai adăugat că începând cu săptămâna viitoare va trimite în Ucraina atât echipamente militare, dar și miliarde de dolari drept suport bugetar pentru a susține toate nevoile cetățenilor ucraineni. „Deplângem familiile care au pierdut persoane în război. Știu că au fost săptămâni, luni grele. Sacrificiile au fost mult prea mari. Războiul lui Putin dă greș. Armata rusă a pierdut jumătate din teritoriul ocupat la începutul invaziei. Tinerii fug din țară, iar economia se chinuie”.

Biden a continuat prin a spune că președintele rus a crezut că Ucraina este slabă și că nu va primi ajutor din partea NATO. Liderul de la Casa Albă a subliniat că aliții au rămas uniți și în acest context dificil. „Dumnezeu știe la ce se gândește (n.r. Vladimir Putin). Totul a fost plănuit greșit, iar dovezile arată că suntem aici. Mă bucur că am reușit să vă vizitez după ce ați venit la Washington și mi-ați zis că nu aveți teamă”, a mai declarat președintele american.

While Biden is in Kyiv, Russia is taking off its strategic bombers, causing nationwide air raid alert. pic.twitter.com/PxpqSZ0nzL

Joe Biden a ajuns luni, 20 februarie, la Kiev, după ce a anunțat că va merge în Polonia. Președintele a ajuns cu trenul în capitala Ucrainei. Decizia liderului de la Casa Albă de a merge în Ucraina fără ca acest lucru să fie anunțat public poate reprezenta un semn de solidaritate față de țara atacată aproape în urmă cu un an de armata lui Vladimir Putin.

Joe Biden, the President of the United States 🇺🇸 is in Kyiv! pic.twitter.com/pIcHYk5A1B

Cel care a anunțat că Biden a ajuns la Kiev este Julian Ropcke, jurnalistul publicației germane Bild. El a postat pe Twitter un mesaj în acest sens și mai multe fotografii. „Biden este la Kiev. Un oraș care ar fi trebuit să fie sub control rusesc timp de 360 de zile. Ce semn puternic pentru dictatorul Putin”, a scris el pe rețeaua de socializare.

Au existat mai multe zvonuri că președintele american ar putea ajunge în Ucraina în aceste zile, după ce măsuri de securitate extraordinare au fost impuse în capitala țării. Mai multe articole au apărut în presa ucraineană încă de la începutul zilei în legătură cu închiderea drumurilor în centrul Kievului. Mai mult decât atât, ministrul adjunct de externe al Ucrainei, Andriy Melnyk, a anunțat „prezența unor parteneri importanți, principali” în capitala Ucrainei. Autoritățile de la Kiev nu au făcut declarații privind vizita președintelui SUA.



Joe Biden a fost văzut în timp ce se plimba alături de Volodimir Zelenski pe străzile din Kiev. În tot acest tip sirenele de raid aerian se aud pe întreg teritoriul orașului, dar și în alte regiuni. Este prima vizită a liderului de la Casa Albă în Ucraina de la începutul războiului. Biden s-a ferit să meargă în această zonă de conflict până acum.



Casa Albă a emis un comunicat de presă în care a confirmat vizita lui Joe Biden la Kiev. Președintele american a mers în capitala Ucrainei „pentru a reafirma angajamentul nostru de neclintit față de democrația, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”. În același comunicat se mai precizează că Biden se va întâlni cu Zelenski pentru a discuta în legătură cu măsurile pe care SUA le va lua la aproape un an de la începerea conflictului armat.

As we approach the anniversary of Russia’s brutal invasion of Ukraine, I’m in Kyiv today to meet with President Zelenskyy and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine’s democracy, sovereignty, and territorial integrity.

— President Biden (@POTUS) February 20, 2023