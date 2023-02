Război în Ucraina, ziua 362. Rușii intensifică producția de rachete și pregătesc o nouă ofensivă în zona orașului Bahmut. Ucraina va primi primele tancuri promise de Occident

Orașul Bahmut, unde se dau lupte grele de câteva săptămâni, dar și localitățile învecinate sunt principalele ținte ale rușilor. Trupele ucrainene au desfășurat, în acest weekend, un amplu exercițiu militar în apropierea oraşului Siversk și au anunțat că acesta ar putea fi noua țintă a armatei ruse.

Siversk, care avea o populaţie de 10.000 de locuitori înainte de război, se află la 35 de kilometri nord de Bahmut şi pe un drum direct către un alt oraş-cheie al regiunii, Doneţk, Sloviansk. „Dacă ar ocupa orașul Bahmut, am fi pe jumătate înconjuraţi, pentru că în stânga avem râul Siverski Doneţ şi inamicul va avansa din dreapta şi este posibil să ne întrerupă dacă ajung pe autostrada Bahmut”, a spus un comandant al batalionului Siversk, care a folosit numele de război „Han”.

Forţele ucrainene au cerut aliaţilor occidentali arme mai avansate pentru a apăra zona Bahmut, care este atacată de grupul de mercenari Wagner, potrivit Mediafax.

Rusia pate să se pregătească pentru un război de lungă durată în Ucraina și a accelerat producția de rachete de croazieră hipersonice Kinzhal. „Acest model intrat în producţie cu mult timp în urmă, dar nu aveam nevoie de atât de mult iniţial. Acum ne intensificăm producția”, a declarat directorul general al Rostec, Serghei Chemezov, într-un interviu acordat canalului TV Zvezda Plus.

Full 5-minute video of a lone APU soldier fighting off a BMP and dismounts in the #Bakhmut area. You can see incoming rounds in front of him at 50-secs. Very intense. @ZelenskyyUa – This soldier deserves the „Hero of Ukraine” Award!#OSINT #UkraineRussiaWar #Ukraine pic.twitter.com/4jOl8xBA6S

— OSINT (Uri) (@UKikaski) February 17, 2023