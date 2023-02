Rusia pregătește un val de atacuri la un an de la începutul invaziei: „Este cea mai mare concentrare care a existat vreodată aici”

Statul Major General al Ucrainei a confirmat că Rusia își continuă eforturile ofensive desfășurând trupe suplimentare. De asemenea, locotenentul Andrei Hulakov susține că rușii se pregătesc de un atac de amploare, dar după data de 24 februarie.

Oficialul a mai spus că ruşii au concentrat trupe masiv în regiunea Sumy, la granița dintre Rusia și Ucraina, iar acum fac pregătirile pentru o escaladare a invaziei.

Cealaltă parte a granițelor ucrainene, luate cu asalt

„Sunt 10.000 de trupe rusești masate de cealaltă parte a graniței”, a declarat locotenentul senior Andrei Hulakov.

„Este cea mai mare concentrare care a existat vreodată aici. Și au construit un spital de campanie”, a adăugat el, una dintre evoluțiile cheie de anul trecut care a ajutat la convingerea aparatului de securitate ucrainean că acumularea rusă nu era doar o cacealma elaborată.

Şi nu e totul, rușii au fost, de asemenea, văzuți așezând pietriș pe rutele care duc la graniță și pe care ar trebui să circule vehiculele blindate. Anul trecut, noroiul gros le-a împiedicat progresul. În acest an, solul este încă tare, la temperaturi sub zero grade, mai spune locotenentul senior.

Vin vremuri dificile pentru Ucraina

Potrivit surselor ucrainene, următoarele luni ar putea fi foarte dificile pentru Ucraina, atâta timp cât Rusia își mărește ofensiva iar Ucraina așteaptă livrările armelor atât de necesare, care au fost recent promise de aliații occidentali.

Presa ucraineană, citând oficiali, consilieri și alte persoane din jurul acestei chestiuni, spune că Kremlinul pregătește o nouă ofensivă în Ucraina, în contextul în care caută să arate că armata sa poate relua inițiativa după luni de eșecuri.

Oficialul ucrainean mai spune că Rusia înțelege clar că șansele ei de a câștiga războiul împotriva Ucrainei sunt „zero”. Totodată, analiştii militari au spus că nici măcar dictatorul rus Vladimir Putin nu poate nega slăbiciunea armatei sale după ce a pierdut mai mult de jumătate din teritoriul ocupat după februarie 2022, informează Agerpres.