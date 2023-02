Emisiunea lui Cosmin Seleși va fi scoasă de la ProTV. Cine îi va lua locul actorului. „Nu-mi vine să cred”

Cosmin Seleși a primit o veste proastă din partea ProTV. Emisiunea pe care o prezenta din luna noiembrie a anului trecut va fi scoasă de pe post. Prezentatorul de televiziune a reacționat, după ce a aflat cine îl va înlocui.

Cosmin Seleși prezenta emisiunea „Batem palma” de la ProTV din luna noiembrie a anului trecut. Emisiunea a intrat de ieri, 27 februarie, în ultima săptămână a primului sezon. Concurenții puteau câștiga premii începând de la valoarea de un ban și până la 100.000 de lei. Este important de precizat că aceștia au trecut printr-un casting greu și doar persoanele cu personalități puternice și povești de viață interesante au fost aleși.

Prezentatorul de televiziune a transmis un mesaj odată cu aproprierea finalului primului sezon. Seleși a mărturisit că a simțit o atmosferă deosebită pe platourile de filmare și că s-a bucurat că foarte multe persoane au urmărit emisiunea sa. Actorul a dat de înțeles că un nou sezon ar putea începe în curând și le-a spus fanilor că detaliile vor fi anunțate online.



„Nu-mi vine să cred că am ajuns și la acest moment când vă putem spune că urmează să-i cunoașteți pe ultimii cinci concurenți ai primului sezon! Mă simt super norocos pentru că am avut ocazia să-i am alături de mine pe toți acești oameni minunați, încărcați de energie și de voie bună. Rămâneți cu ochii pe paginile noastre până vom reveni cu noi detalii despre sezonul următor”, a declarat Cosmin Seleși.

Cabral Ibacka revine pe micile ecrane

Emisiunea lui Cosmin Seleși era difuzată de luni până vineri, de la ora 18.00, același tronson în care Cabral prezenta show-ul „Ce spun românii”. Emisiunea o să revină la ProTV începând cu ziua de 6 martie, după o pauză de câteva luni. Cabral a mărturisit că această perioadă i-a prins întregii echipe foarte bine pentru că și-au încărcat bateriile și sunt pregătiți pentru un nou sezon. Vedeta de la ProTV a continuat prin a spune că a fost surprins când a văzut că telespectatorii s-au agitat destul de mult când emisiunea a luat o pauză. Filmările au început deja.

„Nu ne așteptam la așa manifestare de dragoste, la atâtea complimente și solicitări de a reveni pe sticlă. Ne onorează și ne responsabilizează enorm cele scrise de oameni în perioada asta și, mai presus de toate, ne fac să revenim la 18.00 cu sentimentul că munca noastră este apreciată. Sper să fie bine, suntem gata să aflăm cu toții, cu zâmbetul pe buze, ce spun românii…”, a mai spus Cabral, potrivit Avantaje.ro.