Kamara, un nou scandal la Survivor România. Ce i-a spus colegului său: Un demon, un diavol în calea mea

Scandalul dintre DOC și Kamara nu a luat sfârșit. Cei doi concurenți de la Survivor România au continuat să își arunce cuvinte dure și să se acuze de falsitate. Lucrurile au degenerat, iar solistul trupei „Alb Negru” a fost la un pas să sară de bătaie după ce colegul său a comentat de fiul lui bolnav.

DOC i-a spus lui Kamara să plece acasă să aibă grijă de fiul lui, Leon, iar acesta nu s-a mai putut abține.

DOC: „Du-te acasă, ai grijă de copilul ăla, bă”.

Kamara: „Tu nu pomenești de copilul meu în viața ta, ai auzit? Tu nu pomenești de copilul meu! Nu pomenești de copilul meu! Bă, nu vorbi de copilul meu, ai înțeles?”

„Pe mine mă știe lumea. Nu aveam nevoie să vin la Survivor, nu aveam nevoie să vin la Survivor să știe cine sunt. Eu am venit aici, pentru el (n.r. băiețelul lui bolnav), pentru a reuși să fac ceva, din tot ce nu am reușit în unele momente. Dar bineînțeles că, ca de obicei, apare câte un demon, un diavol în calea mea, care se pune de-a curmezișul să îmi încurce pașii.

Mie mi se pare falsitate din plin să afișezi o imagine de omuleț cuminte, care nu face rău nimănui, veverița aia simpatică, care mai și dansează din fund, dar de fapt tu să fii un fel de hienă, care pe la colțuri vorbești de alții și raportezi la alții și vorbești de persoane care au fost aici”, a mai spus Kamara.

O nouă eliminare la Survivor România

În ultima ediție de la Survivor România, de pe PRO TV, Remus Boroiu și Ada Dumitru au câștigat imunitate personală și i-au propus spre eliminare pe DOC și Kamara. Și Ionuț Iftimoaie riscă să plece acasă.

„Alegerea mea din această seară este alegerea unui om sincer, autentic, asumat și sensibil. Aș vrea să aleg liniștea și dragostea față de colegii mei și liniștea echipei, în defavoarea unei masculinități toxice, bazată pe un limbaj acid, tăios, ironii, miștouri, acuze și tot ce am simțit eu în această perioadă. Nu o s-o mai lungesc. Alegerea mea este DOC.”, a declarat Remus Boroiu la Survivor.

După ce a fost propus spre eliminare, DOC a intrat într-un conflict uriaș cu Remus Boroiu, cel care a declarat că rapperul trebuie să plece acasă.

„Am venit la acest Survivor și am întâlnit aceste caractere diverse. În mijlocul lor am întâlnit și șerpi. Șerpi cu mușchi. Printre acești oameni l-am cunoscut pe Remus, care de fiecare dată reușește să pară mai fals. Acest lucru nu face decât să-mi activeze valorile și credința și să mă transforme într-un Sfântul Gheorghe, în lupta cu balaurul și să fiu vorace din punct de vedere verbal și etic. Eu nu am frici și nu mi-e frică de nicio nominalizare a acestui caracter minuscul.Face asta ca să protejeze un alt om, simplu, cu care am început să mă înțeleg. Am început cu badea Kamara să avem o coerență, dar acest om, domnul Dan, este exact ceea ce vedeți dumneavoastră la televizor.

Profunzimea lui e profunzimea unei bălți după ploaie. Îmi pare rău că trebuie să fiu atât de acid. Nu mi se pare drept să fiu nominalizat în aceste condiții. Doar atât este capabil colegul meu, din păcate.”, a spus DOC la Survivor.