Eliminare neașteptată la Survivor România. ”Sunt o grămadă de lecții pe care mi le-am însușit”

De peste două săptămâni, concurenții Survivor România au învățat să își accepte colegii din tabăra adversă. Ambele echipe au reușit să facă față provocărilor și să treacă peste orice conflict. Cu toate că probele sunt din ce în ce mai dificile, participanții au înțeles că în viață există victorii și înfrângeri. Vulturii și Tigrii luptă pentru marele premiu din Republica Dominicană.

Aseară, jocul de Comunicare a venit cu un premiu uriaș. Tabăra câștigătoare avea dreptul să discute cu familia prin mesaje. Concurenții au uitat de lipsa hranei, de zilele nedormise, de problemele de sănătate și au dat ce e mai bun pe traseu. Vulturii s-au bucurat de victorie și au avut parte de încurajare din partea apropiaților.

Ajunși la Consiliul de Eliminare, echipa câștigătoare a așteptat votul telespectatorilor cu încredere. Nimeni din tabăra lor nu risca să iasă din emisiune. De cealaltă parte, Tigrii au stat cu sufletul la gura pentru a afla cine este ghinionistul.

Concurentul care a părăsit emisiunea a fost chiar Relu Pănescu. Acesta a izbucnit în plâns în fața tuturor. ”Prin prezența mea aici, am ajuns să apreciez cel mai mult mâncarea, am ajuns să apreciez faptul că sunt enorm de multe persoane care în viața de zi cu zi trăiesc cum trăim noi, în aceste condiții. Sunt o grămadă de lecții pe care mi le-am însușit și cu care plec acasă. Este ceva wow ce am putut să trăiesc în aceste peste trei luni de când sunt aici prezent”, au fost ultimele declarații oferite de fostul Războinic și Tigru.

Survivor România, un succes formidabil

Ediția în care Relu a părăsit competiția a fost lider absolut de audiență, în intervalul orar 20:28 – 23:28. În rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV avea 8.8 puncte de rating și 24.4% cotă de piață, față de locul 2 care avea doar 5.6 puncte de audiență și 15.6% share.

De-a lungul difuzării, aproape 1.6 milioane de români au așteptat să afle votul telespectatorilor, iar în minutul de aur, la ora 21:30, peste 2.1 milioane de oamenii stăteau cu sufletul la gură pentru a își vedea preferații!

A trecut încă o săptămână la Survivor România și au mai rămas doar 12 jucători. Aceștia vor fi nevoiți să facă față celor mai dificile probe și să lupte pentru marele premiu.