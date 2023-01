Ce își dorește Lili Sandu în 2023. A revenit în televiune și trăiește o frumoasă poveste de dragoste

Lili Sandu a revenit pe micile ecrane după ce în ultimii ani a stat departe de lumea mondenă. Ea a acceptat să prezinte emisiunea „Vorbește lumea“ de la ProTv. Trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Silviu Țolu, iar cei doi au devenit părinți acum doi ani. Lili Sandu spune că în 2023 își dorește sănătate și fericire.

„Sunt într-un moment bun al vieții mele, așa că aș prefera să pornesc altfel în 2023: să știu că vom fi sănătoși, eu și ai mei și că vom avea timp să facem tot ceea ce ne dorim.

Le doresc tuturor să nu uite de ei, să zâmbească, să-și facă timp pentru ei, pentru lucrurile care-i bucură. Și în 2023 să simtă că sunt cu adevărat fericiți“, a spus Lili Sandu, potrivit avantaje.ro.

Poveste de dragoste

În urmă cu câțiva ani, Lili Sandu s-a retras din lumina reflectoarelor și a plecat în America. Soarta a vrut însă ca ea să revină în țară. Acum șapte ani, trebuia să ajungă în România în vacanță, dar s-a oprit la Roma la o prietenă. Acolo l-a cunoscut pe Silviu Țolu, un bărbat cu 12 ani mai tânăr. Lili Sandu spune însă că diferența de vârstă nu contează absolut deloc.

„La un moment dat, am decis să plec în vacanță și trebuia să ajung în România, dar am ajuns la Roma, la o prietenă, pe platourile de filmare. Acolo l-am cunoscut pe Silviu. M-am întors în țară, pentru o perioadă, alături de el, dar nu am mai plecat. De fiecare dată când ne aniversăm relația, ne dăm seama că au trecut șapte ani, că avem un copil și ne gândim la începuturi, la cum a pornit totul.

Eu am crezut că este o diferență de vârstă prea mare, dar asta fără să port o discuție cu el. Însă ne-am dat amândoi seama că nu simțeam deloc această diferență de vârstă. Ba chiar el dădea dovadă de o mai mare maturitate în anumite situații. Așa că am decis să nu ne gândim ce vor spune vecinii, oamenii“, a spus Lili Sandu.

Nuntă amânată

Cei doi ar fi trebuit să se căsătorească înainte de nașterea fiului lor, dar pandemia le-a anulat nunta. „Când o planificaserăm, a venit pandemia, apoi sarcina. Când ai un copil, toate lucrurile se schimbă. Un act nu dovedește dacă există sau nu familie. Probabil că va fi, dar nu mai contează pentru noi. Este important să ne creștem fiul cu dragoste, armonie și în căminul nostru“, a mai spus Lili Sandu, potrivit diva.ro.