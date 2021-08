Lili Sandu și Silviu Țolu au așteptat ca fiul lor să facă un an pentru a avea momentele lor. „Vreo opt luni de zile nu prea am avut timp pentru noi doi”

Prezenți la un eveniment de lansarea unui magazin de parfumuri, Lili Sandu și Silviu Țolu ne-au mărturisit că este pentru prima dată decât s-a născut fiul lor, când ies din casă doar ei doi.

„Am început să ne mai luăm și noi mici pauze de câte o oră. E cu bunica acasă momentam. Îl lăsăm cu bunicii din când în când”, a povestit Silviu pentru EVZ, completat imediat de mama copilului său. „Da. Am avut bilet de voie. Ne-am mai relaxat și noi un pic acum. Eu chiar am fost non-stop lângă bebe pentru că mi l-am dorit foarte mult și când îți dorești un copil atât de mult e normal să petreci timp cu el. Nu este un copil făcut pentru social media, tocmai din cauza asta mi-am dedicat tot timpul creșterii lui. Dar este minunat. Acum, că a mai crescut, putem să ne reluăm un pic activitățile de ieșit în societate”, a spus și Lili Sandu.

Au adus-o pe mama lui Lili să stea cu TJ

După ce a împlinit un an, băiețelul care este copia fidelă a fostului manechin Silviu Țolu, a intrat sub atenta supraveghere a bunicii materne. Lili Sandu a adus-o pe mama ei de la Tulcea pentru a sta mai mult cu cel mic, tocmai ca ea și Silviu să poată să iasă din casă. „Vreo opt luni de zile nu prea am avut timp pentru noi doi. Am stat doar noi cu bebe. Eu am lucrat de acasă când am avut treabă. De ceva timp am început încet-încet să ne debarasăm ușor. Stă cu mama lui Lili în mare parte a timpului și mai vin și părinții mei să ne ajute, atunci când pot”, a mai mărturisit Silviu pentru EVZ.

Faptul că au început să iasă și singuri nu înseamnă și că vor face asta foarte des. Cei doi recunosc că în continuare fiul lor va fi peste tot cu ei, chiar și în vacanțele din locații mai îndepărtate. „Ne-am fi dorit să călătorim cu el, dar datorită faptului că se întâmplă ce se întâmplă acum în lume, cu nebunia asta cu virusul, probabil că o să fim un pic reticenți în a călători foarte mult și nu în călătorii foarte lungi cum ar fi Los Angeles. Dar am avut o călătorie cu el. Am fost în Grecia și a fost foarte bine. Îi place foarte mult pe avion, adică nu am avut probleme cu el”, a declarat și Lili Sandu.