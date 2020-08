Având în vedere că medicii i-au spus, în urmă cu ceva timp, că este aproape imposibil să rămână însărcinată pe cale naturală, sarcina a fost un adevărat miracol în viața artistei.

Lili Sandu a născut un băiețel perfect sănătos, care va primi numele Thomas Jay.

„Atunci când viața capătă un sens… Aseară 10-08 miracolul nostru a vrut sa vina pe lume! Un 10 perfect, 52 cm și 3300 de grame m-au făcut sa trăiesc cele mai intense emoții pentru care nu exista cuvinte. Au curs multe lacrimi de fericire… Ii mulțumim lui Dumnezeu pentru o așa mare binecuvântare. Bine ai venit, fiul nostru iubit!”, a scris Lili Sandu pe contul său de Facebook.

Vedeta a trecut prin clipe cumplite înainte să devină mamă, când medicii i-au spus că nu poate rămâne însărcinată cu iubitul ei, Silviu Țolu.

„Era o zi rece și înnorată de noiembrie – exact cum mă simțeam și eu atunci când am ieșit din clinică. Aveam atât de multe nedumeriri și întrebări: „De ce tocmai noi?”, „Există cumva un criteriu prin care sunt aleși cei care nu pot procreea natural?”, „De ce alții care nici măcar nu-și doresc să aibă un copil sunt binecuvântați și noi nu?”, „Doamne, cu ce am greșit?”.

Eu, femeia puternică, femeia pe care cu greu o demoralizai, eu care trecusem prin atât de multe încercări și nu fusesem pusă la pământ, eram acum îngenunchiată, iar sufletul îmi plângea. Dar cu jumătate de glas în mijlocul acelei străduțe, în fața clinicii i-am spus lui Silviu: „Deci, avem o șansă! Analize peste analize, lacrimi si nedumerire … Cum tocmai la Silviu care are 28 de ani sa fie problema? Am trecut printr-un amalgam de stări și sentimente de la întrebările de genul: „- Posibil să fie nevoie de un donator, ați fi pregătiți?”,

„- Cuuum? Cum naiba să mă întrebi așa ceva, cum să fim pregătiți sa creștem un copil care are o informație genetica a altui bărbat?? Cum oare ar putea Silviu trăi cu acest lucru?”. Eram dărâmată și cu toate astea undeva în sufletul meu nu-mi pierdusem speranta și încrederea in Dumnezeu. O bună prietenă îmi sugerase să citesc „Vindecarea Sufletului” scrisa de S.N.Lazarev și asta a fost pentru mine acel moment când am realizat puterea lui Dumnezeu.