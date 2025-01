Economie Moneda extrem de rară care poate aduce 100.000 de lire sterline







Colecționarea de monede rare poate aduce profituri semnificative, iar în lumea numismaticii există piese care sunt cu adevărat comori neprețuite. De multe ori, monedele vechi, care au fost scoase din circulație, capătă o valoare extraordinară datorită rarității lor. Printre cele mai valoroase astfel de exemplare se numără penny-ul din 1933, o monedă extrem de rară pentru care colecționarii sunt dispuși să plătească sume considerabile.

Moneda rară care poate aduce o avere

Colecționarii de monede sunt tot mai interesați de piese rare și valoroase, iar unele dintre ele pot aduce o sumă considerabilă celor care le dețin. O astfel de monedă este penny-ul din 1933, care poate ajunge să valoreze 100.000 de lire sterline.

Potrivit unui utilizator de TikTok, @CoinCollectingWizard, această monedă este una dintre cele mai scumpe din toate timpurile, iar cei care o au acasă din întâmplare pot câștiga o avere, cu condiția să fie într-o stare impecabilă și să nu fi fost curățată.

Penny-ul din 1933, o monedă rară

Penny-ul din 1933, cunoscut și sub numele de "penny George V", este o piesă extrem de rară, existând doar șapte exemplare în întreaga lume. Această monedă a fost bătută de Monetăria Regală ca model și nu pentru a fi pusă în circulație, urmând să fie plasată sub fundațiile clădirilor construite în acel an.

În ciuda rarității sale, moneda poate fi confundată ușor cu restul monedelor bătute după ea, ceea ce face necesar ca colecționarii să fie atenți atunci când doresc să o achiziționeze.

Cum să identifici penny-ul din 1933

Pentru a identifica penny-ul din 1933 original, colecționarii trebuie să fie atenți la detaliile sale. Pe aversul monedei se află capul regelui George V, iar pe revers este reprezentată Britannia, care ține un scut cu steagul Uniunii și un trident în mână.

Deși penny-ul din 1933 este o piesă rară, există multe falsuri pe piață, așa că cei care doresc să o cumpere trebuie să fie foarte precauți pentru a evita înșelătoriil, scrie Fanatik