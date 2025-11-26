Nicușor Dan: Statul rămâne în urmă față de ritmul societății

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, la lansarea Strategiei Naționale pentru Apărarea Țării, că instituțiile statului nu reușesc încă să țină pasul cu ritmul rapid în care evoluează societatea și economia. Șeful statului consideră că diferența dintre așteptările oamenilor și capacitatea administrației de a răspunde acestor așteptări devine tot mai vizibilă.

În debutul discursului, președintele a insistat asupra faptului că documentul a fost construit pe baza unui demers colectiv, cu contribuții din partea instituțiilor publice, a organizațiilor și a cetățenilor. El a reamintit că multe dintre propunerile primite „au fost preluate în acest document”, accentuând că strategia abordează securitatea națională din perspectiva individului.

„Apărăm o abstracțiune a statului român, apropo de cetățeanul român, locuitor pe acest teritoriu”, a explicat acesta, subliniind că relația cetățean–stat este esențială pentru funcționarea oricărui sistem de apărare. În opinia lui, această relație este marcată „de un decalaj între evoluţia în ansamblu a societăţii româneşti (…) şi modul în care administraţia publică răspunde acestor aşteptări”.

Președintele a prezentat și filozofia care stă la baza noii strategii. Nucleul documentului este ideea de „independenţă solidară”, pe care o descrie drept o combinație între capacitatea statului de a acționa în acord cu valorile și percepțiile societății și responsabilitatea de a rămâne aliniat angajamentelor asumate pe plan internațional.

În logica sa, independența înseamnă o politică externă adaptată identității proprii, iar solidaritatea presupune respectarea alianțelor și a parteneriatelor strategice ale României.

Șeful statului a explicat că Strategia Națională de Apărare este organizată în patru capitole de bază, primul fiind dedicat mediului geopolitic. El a atras atenția că, față de versiunile anterioare, contextul global s-a schimbat dramatic.

„Avem în vecinătatea noastră un război de trei ani şi jumătate”, a reamintit președintele, punctând degradarea ordinii internaționale bazate pe reguli și scăderea capacității organismelor internaționale de a gestiona conflicte.

De asemenea, el a făcut referire la avansul accelerat al tehnologiei și la provocările aduse de inteligența artificială, care pot genera decalaje tot mai mari între statele care se adaptează rapid și cele care rămân în urmă.

Președintele a explicat și influența tot mai puternică a rețelelor sociale, însoțită de „campanii intense de manipulare şi dezinformare”, un fenomen care obligă statul să-și adapteze instrumentele de protecție.

O parte importantă din discurs a vizat riscurile care se extind dincolo de conflictele tradiționale. Nicușor Dan a menționat punerea sub semnul întrebării a regulilor comerțului internațional, atacurile asupra infrastructurilor critice și intensificarea amenințărilor transnaționale precum traficul de droguri, crima organizată, terorismul sau rețelele de migrație ilegală.

„Vedem în mai multe locuri, inclusiv în proximitatea noastră, atacuri la infrastructură critică”, a spus el, adăugând că efectele schimbărilor climatice amplifică vulnerabilitățile existente.

Prin prezentarea noii Strategii Naționale de Apărare, administrația prezidențială spune că încearcă să ofere o direcție coerentă într-un context internațional aflat în continuă transformare. Documentul își propune să conecteze prioritățile de securitate cu realitățile cetățenilor și să reducă decalajul dintre instituții și societate — tema centrală pe care președintele a insistat în mod repetat.

