Noul Plan de Apărare, aprobat fără obstacole: AUR, POT și SOS sprijină strategia lui Nicușor Dan

Comisiile de Apărare ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au aprobat raportul privind Strategia Naţională de Apărare a României pentru perioada 2025–2030. Documentul a trecut fără voturi împotrivă, înregistrând doar o abţinere. Strategia urmează să fie prezentată miercuri în plenul comun al celor două Camere, începând cu ora 14.00, în prezenţa preşedintelui Nicușor Dan şi a premierului Ilie Bolojan, potrivit Știripesurse.

La începutul săptămânii, proiectul a fost adoptat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) şi transmis Parlamentului pentru aprobare prin hotărâre, conform Legii 203/2015 privind planificarea apărării.

Deşi nu are caracter juridic obligatoriu, strategia stabileşte cadrul general pentru politicile de apărare şi securitate naţională pe durata mandatului prezidenţial, indicând obiectivele, interesele şi direcţiile de acţiune pentru toate instituţiile cu atribuţii în domeniu.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că procesul de elaborare a noii Strategii Naţionale de Apărare a avut un caracter profund interinstituţional, implicând toate instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii, dar şi reprezentanţi ai societăţii civile, mediului academic şi think-tank-urilor.

Este prima strategie de apărare pusă în transparenţă publică, iar o parte dintre sugestiile primite au fost integrate în forma finală. Şeful statului subliniază că documentul „nu este despre statul român, ci despre obligaţiile fundamentale ale instituţiilor publice faţă de cetăţeni”, conturând România ca un stat modern, transparent şi integru, centrat pe drepturile şi libertăţile fundamentale.

În expunerea de motive transmisă Parlamentului, Nicuşor Dan arată că strategia reflectă cel mai dificil context internaţional de securitate de după al Doilea Război Mondial.

În faţa agresiunilor hibride, războiului informaţional şi competiţiei pentru resurse, România îşi propune să adopte conceptul de „independenţă solidară”, urmărindu-şi interesele naţionale în cooperare strânsă cu aliaţii din NATO şi UE. Preşedintele susţine că strategia marchează o nouă etapă pentru statul român, care trebuie să-şi consolideze influenţa regională şi să-şi întărească profilul pe scena internaţională.

Aprobarea fără voturi împotrivă a Strategiei Naţionale de Apărare 2025–2030 în comisiile reunite de Apărare reflectă o rară convergenţă politică într-un moment în care securitatea naţională domină agenda publică. În preambulul documentului, preşedintele Nicuşor Dan atrage atenţia că „persistenţa fenomenului corupţiei şubrezeşte statul, slăbeşte capacitatea defensivă şi diluează pactul de încredere dintre instituţii şi cetăţeni”. În aceeaşi linie, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, subliniază că strategia este „centrată pe cetăţean şi pe modernizarea statului”, punctând nevoia unor „instituţii care cooperează şi care se bazează pe date”.

Adoptarea strategiei va permite Guvernului să actualizeze planurile sectoriale şi programele de implementare în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii cibernetice şi protecţiei civile. Dacă plenul comun confirmă raportul comisiilor, România va intra într-un nou ciclu strategic, cu un document adaptat realităţilor post-2022 şi cerinţelor alianţei euroatlantice.