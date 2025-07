Nicușor Dan: România, alături de UE în căutarea unei soluții negociate cu Washingtonul

România și-a reafirmat susținerea față de eforturile Comisiei Europene și ale președintei Ursula von der Leyen de a continua negocierile cu Statele Unite în vederea încheierii unui acord până la data de 1 august. Mesajul a fost transmis public de Nicușor Dan, printr-o postare pe platforma X, în contextul intensificării discuțiilor la nivel transatlantic privind o soluție negociată.

În cadrul declarației, Nicușor Dan a subliniat că România sprijină abordarea Uniunii Europene, orientată spre obținerea unei soluții negociate cu Statele Unite. Scopul acestei colaborări este de a proteja interesele cetățenilor, ale mediului de afaceri și ale parteneriatului transatlantic în ansamblu.

Potrivit acestuia, continuarea discuțiilor într-un cadru diplomatic și constructiv este esențială pentru menținerea stabilității economice și politice între cele două părți. Postarea vine într-un moment-cheie al negocierilor dintre Bruxelles și Washington, când se caută soluții pentru eliminarea sau reducerea divergențelor comerciale și politice.

Deși nu au fost oferite detalii suplimentare privind subiectele precise ale negocierilor, este de așteptat ca acestea să vizeze aspecte sensibile din domeniul economic și al politicilor de reglementare comună.

Poziționarea României reflectă o linie diplomatică de echilibru și aliniere la obiectivele strategice ale Uniunii Europene. Țara noastră a adoptat în mod constant o atitudine favorabilă consolidării relațiilor transatlantice, iar acest demers reprezintă o continuare firească a angajamentului său în cadrul politicii externe europene.

Romania fully supports the efforts of the European Commission and of the President @vonderleyen to continue the negotiations and reach an agreement with the US before the 1st of August.

We also support the EU approach towards a negotiated solution with the U.S., in the…

