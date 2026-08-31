Ziua Limbii Române este sărbătorită în 2026 într-un context istoric. Pentru prima dată, România, Republica Moldova și Ucraina marchează oficial această zi la aceeași dată. Președintele Nicușor Dan a evidențiat importanța momentului și a transmis că protejarea drepturilor românilor din afara granițelor, alături de promovarea limbii și culturii române, reprezintă în continuare obiective importante pentru statul român.

Președintele României a transmis luni un mesaj cu ocazia Zilei Limbii Române și a evidențiat faptul că, începând din acest an, sărbătoarea este recunoscută oficial în trei state.

„Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române, într-un moment cu o semnificație aparte: pentru prima dată aniversăm împreună în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

Șeful statului a legat această sărbătoare de responsabilitatea României față de comunitățile românești din afara țării.

„Protejarea drepturilor românilor de pretutindeni și promovarea limbii și culturii noastre rămân obiective esențiale ale statului român dincolo de granițe”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a vorbit și despre rolul limbii române în menținerea legăturilor dintre comunitățile care împărtășesc aceeași limbă și cultură.

„Suntem uniți de acest liant valoros al limbii române, care ne ancorează în istorie și ne deschide viitorul. La mulți ani Limbii Române și tuturor celor care o vorbesc, o scriu și o păstrează vie!”, și-a încheiat mesajul Nicușor Dan.

Premieră din acest an are legătură cu decizia luată de autoritățile ucrainene în luna martie. Președintele Volodimir Zelenski a semnat la 12 martie 2026 decretul prin care Ziua Limbii Române a fost instituită oficial în Ucraina.

Potrivit documentului, sărbătoarea va fi marcată anual la data de 31 august.

Decizia a fost anunțată în timpul vizitei oficiale pe care Volodimir Zelenski a efectuat-o la București. Președintele ucrainean s-a întâlnit atunci cu Nicușor Dan, iar România și Ucraina au semnat o declarație privind parteneriatul strategic dintre cele două state.

Decretul prezidențial urmărește dezvoltarea „înțelegerii reciproce, respectului reciproc și cooperării” dintre Ucraina și România. Autoritățile de la Kiev au avut în vedere și promovarea dialogului intercultural, precum și păstrarea identității lingvistice și culturale a cetățenilor ucraineni.

Volodimir Zelenski a amintit atunci că România marchează deja Ziua Limbii Ucrainene, pe 9 noiembrie. Cele două state au discutat și despre situația educației pentru comunitatea românească din Ucraina și pentru comunitatea ucraineană din România.

Recunoașterea oficială a Zilei Limbii Române în Ucraina vine după mai mulți ani în care drepturile comunității românești din această țară au reprezentat un subiect important pentru relația dintre București și Kiev.

Una dintre principalele teme a fost accesul la educație în limba maternă. La întâlnirea din martie cu Volodimir Zelenski, Nicușor Dan a arătat că România se așteaptă la o abordare favorabilă din partea Ucrainei în ceea ce privește drepturile persoanelor care aparțin minorității române, „inclusiv dreptul acestora la educație în limba maternă”.

Parteneriatul strategic semnat de România și Ucraina include angajamente privind protejarea identității etnice, culturale și lingvistice. Documentul prevede și măsuri referitoare la accesul comunității românești din Ucraina la educație în limba română.

În România, Ziua Limbii Române este sărbătorită oficial din anul 2013. Legea nr. 53/2013 stabilește data de 31 august și permite autorităților, instituțiilor publice, reprezentanțelor diplomatice și institutelor culturale românești să organizeze manifestări dedicate limbii române.

Evenimentele pot avea caracter cultural, educativ, evocator sau științific. Legea prevede și posibilitatea arborării drapelului României de către autoritățile și instituțiile publice cu această ocazie.

Alegerea datei de 31 august are legătură cu Republica Moldova, unde această zi are o semnificație istorică puternică.

La 31 august 1989, Sovietul Suprem al RSS Moldovenești a adoptat legislația care a consacrat limba de stat și a introdus din nou alfabetul latin. Deciziile au venit după o amplă mobilizare populară la Chișinău, parte a mișcării de renaștere națională de la sfârșitul perioadei sovietice.

Republica Moldova a început să marcheze oficial Ziua Limbii Române în 1990.

Un alt moment important s-a produs în martie 2023, când Parlamentul de la Chișinău a adoptat modificări legislative prin care sintagma „limba moldovenească” a fost înlocuită cu „limba română”. Președinta Maia Sandu a promulgat ulterior legea.

Constituția Republicii Moldova stabilește în prezent, la articolul 13, că „limba de stat a Republicii Moldova este limba română, funcționând pe baza grafiei latine”.

Prin urmare, data de 31 august 2026 marchează o premieră: Ziua Limbii Române este sărbătorită oficial, în aceeași zi, în România, Republica Moldova și Ucraina.