Chișinăul propune trecerea tuturor școlilor din stânga Nistrului la predarea în limba română din 1 septembrie 2026

Republica Moldova. Toate școlile moldovenești din raioanele de est ar putea trece din data de 1 septembrie 2026 la predarea în limba română, pentru a asigura copiilor acces la un învățământ de calitate în limba maternă. Această propunere a fost discutată în cadrul primei întâlniri oficiale după mai bine de un an dintre Chișinău și Tiraspol în formatul „1+1”, desfășurată la sediul Misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) de la Tiraspol.

Pe agenda discuțiilor au figurat și subiecte precum libera circulație, accesul jurnaliștilor și al apărătorilor drepturilor omului pe malul stâng, precum și necesitatea eliminării posturilor care limitează deplasarea. Potrivit vicepremierului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, problema drepturilor omului a generat discuția cea mai aprigă.

„A fost o întâlnire deloc ușoară, dar utilă. Am avut o corespondență intensă cu domnul Ignatiev în perioada aceasta, dar a fost foarte bine să avem și o discuție în format offline. În agendă au fost incluse subiectele tradiționale. Aspectele educaționale, școlile noastre din stânga Nistrului, problema fermierilor din raionul Dubăsari, libera circulație a jurnaliștilor. Am venit și cu problema drepturilor omului, asta a fost una dintre cele mai importante și aș spune, chiar într-o formă mai aprinsă discutată. Am vorbit despre necesitatea trecerii școlilor moldovenești din toată regiunea la limba română”, a declarat Valeriu Chiveri.

Tiraspolul se arată dispus să accepte propunerea, subliniind tradițiile și identitatea culturală a regiunii. „Noi nu suntem regiunea transnistreană, noi suntem republica moldovenească nistreană. Școlile noastre sunt moldovenești, știți asta? În regiunea transnistreană trăiește poporul moldovenesc, și la noi se vorbește moldovenește. Și apropo, avem trei limbi oficiale: rusă, ucraineană și moldovenească”, a declarat Vitali Ignatiev.

Vicepremierul Chiveri a pledat și pentru extinderea Serviciului unic de urgență 112 pe întreg teritoriul țării, inițial prin proiecte-pilot în localități precum Tighina, Dubăsari și Râbnița, pentru a crește siguranța și accesul rapid la servicii de urgență în regiune.

Chișinăul a propus continuarea întâlnirilor în același format, următoarea rundă urmând să aibă loc la Chișinău, cu sprijinul OSCE. Vitali Ignatiev a refuzat invitația, astfel că următoarea reuniune în formatul „1+1” va avea loc la Râbnița, la sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie.

Recent, în cadrul unei emisiuni, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că numărul părinților din regiunea transnistreană care aleg să-și dea copiii la școlile cu predare în limba română este în creștere. Potrivit oficialului, instituțiile de învățământ românești au devenit, în ultimii ani, un punct de atracție pentru cetățenii din stânga Nistrului, pe fondul conștientizării importanței studierii în limba română.

Vicepremierul a subliniat că interesul pentru aceste instituții nu vine doar din partea familiilor vorbitoare de limbă română, ci și din partea părinților vorbitori de limbă rusă, care își doresc un viitor mai bun pentru copiii lor.

În regiunea transnistreană funcționează opt școli cu predare în limba română, aflate în subordinea Ministerului Educației și Cercetării de la Chișinău. În anul școlar 2024-2025, în aceste instituții studiau 1 936 de elevi.