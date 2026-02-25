Cetățenie retrasă pentru nouă persoane cu legături cu Transnistria. Două au luptat de partea separatiștilor în 1992

Republica Moldova. Nouă persoane au rămas fără cetățenia Republicii Moldova, în urma unui decret semnat pe 25 februarie privind retragerea acesteia. Măsura îi vizează pe cei care au deținut sau dețin funcții în cadrul structurilor neconstituționale din stânga Nistrului, iar în două dintre cazuri este vorba despre persoane care au luptat de partea separatiștilor în conflictul armat din 1992.

Potrivit informațiilor oficiale, procedura de retragere a cetățeniei a fost inițiată de Agenția Servicii Publice, la sesizarea Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Decizia are la bază constatarea existenței unui temei legal pentru retragerea cetățeniei, respectiv săvârșirea unor fapte deosebit de grave care prejudiciază interesele Republicii Moldova.

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Stanislav Secrieru, a subliniat că retragerea cetățeniei reprezintă o măsură de sancțiune aplicată în situații care afectează interesele fundamentale ale statului.

„Retragerea cetățeniei Republicii Moldova este o formă de sancțiune pentru exercitarea unor funcții în cadrul structurilor neconstituționale din stânga Nistrului, pentru acțiuni continue de subminare a suveranității și integrității teritoriale ale statului, precum și pentru încălcări grave ale drepturilor cetățenilor Republicii Moldova. Aceste fapte au fost comise în interesul unui stat străin care încalcă neutralitatea țării noastre și desfășoară un război de agresiune împotriva statului vecin Ucraina. Retragerea cetățeniei este o măsură prevăzută de lege, aplicată în cazurile în care sunt afectate interesele fundamentale ale Republicii Moldova”, a declarat Secrieru.

Autoritățile au reiterat că respectarea suveranității, independenței și integrității teritoriale reprezintă principii fundamentale ale statului, care nu pot fi încălcate. Totodată, s-a subliniat că instituțiile statului vor continua să acționeze ferm, în strictă conformitate cu legea, pentru protejarea ordinii constituționale și a interesului național.

Potrivit datelor făcute publice, opt dintre persoanele vizate sunt născute în Republica Moldova, iar una în Federația Rusă. Vârstele acestora sunt cuprinse între 42 și 61 de ani.

Igor Buga (1964) – „deputat” în așa-numitul soviet suprem de la Tiraspol, unde conduce comitetul pentru organizații obștești, sport, politici informaționale și de tineret. A participat la conflictul armat din 1992 de partea separatiștilor, iar ulterior s-a remarcat prin promovarea „valorilor tradiționale”, inclusiv prin inițiative ce vizau interzicerea „propagandei relațiilor netradiționale”. Stanislav Casap (1983) – fost „vicepreședinte al guvernului” și fost „ministru al finanțelor” în structurile nerecunoscute din regiune. Din august 2023 conduce așa-numita comisie electorală centrală locală, fiind responsabil de organizarea scrutinelor nerecunoscute și de consolidarea mecanismelor politice ale regimului. Vadim Cravciuc (1970) – pretins deputat din Rîbnița, participant la conflictul din 1992 de partea regimului de la Tiraspol. Activează în „sovietul suprem” pe domeniul economiei și industriei, pledând pentru aprofundarea relațiilor cu Federația Rusă. Elena Gorodețcaia (1975) – fostă conducătoare a așa-numitei comisii electorale centrale și „vicepreședinte” a acesteia. A fost implicată în comunicări cu Comisia Electorală Centrală a Federației Ruse pentru organizarea secțiilor de vot în regiune la alegerile pentru Duma de Stat. Victor Guzun (1979) – fost „deputat” ales în circumscripția nr. 33 și fost președinte al comitetului pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Este cunoscut pentru declarații critice și retorică dură la adresa autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Vladislav Juc (1976) – prim-adjunct al „ministrului justiției” în structurile nerecunoscute, coordonează „serviciul de executare a pedepselor” și promovează armonizarea cadrului legislativ local cu modelul Federației Ruse. Oleg Leontiev (1967) – „deputat” în „sovietul suprem”, activ în comitetele pentru agricultură, industrie, transport și resurse naturale. A fost implicat constant în procesele electorale organizate de administrația de la Tiraspol. Vadim Levițkii (1967) – „deputat” și membru al comitetului pentru politică economică, buget și finanțe. Conduce stația „Tirotex-Energo”, afiliată holdingului „Sheriff”, entitate despre care presa a relatat că exercită o influență considerabilă în regiune. Ruslan Mova (1972) – fost „ministru de interne” și șef al Direcției pentru combaterea criminalității organizate și corupției. În 2020 a coordonat centrul regional de gestionare a pandemiei și este asociat cu măsuri restrictive severe, inclusiv detenția unor activiști civici și desfășurarea unor operațiuni de forță.

Nu este pentru prima dată când este aplicată o astfel de măsură. Pe 27 noiembrie 2025, alți cinci moldoveni înrolați în Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) din regiunea transnistreană au rămas fără cetățenia Republicii Moldova, în baza unui decret similar.

Tot atunci, printr-un alt decret, cetățenia a fost retrasă și în cazul a două persoane despre care autoritățile au precizat că au obținut-o în mod fraudulos.