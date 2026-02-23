Oana Țoiu: Trupele ruse din Transnistria trebuie retrase pentru viitorul european al Republicii Moldova

Republica Moldova. România susține ferm că trupele ruse staționate în regiunea separatistă Transnistria trebuie să fie retrase, aceasta fiind o poziție consecventă de ani de zile și reafirmată în cadrul discuțiilor europene. Declarația a fost făcută de ministrul român de externe, Oana Țoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE) de la Bruxelles.

„Am avut conversații cu președinta Maia Sandu și cu guvernul moldovean și considerăm încurajatoare eforturile de a oferi cetățenilor din Transnistria speranțe pentru un viitor european. Vedem că există o cale de integrare a regiunii, însă, evident, trupele ruse trebuie să se retragă”, a declarat Țoiu.

Ministrul român a subliniat că poziția României privind retragerea militarilor ruși din Transnistria a devenit și o poziție europeană, fiind parte a angajamentelor UE pentru stabilitate în regiune. Mai mult, oficiala a reiterat că România, prin poziția sa clară privind retragerea trupelor ruse din Transnistria și prin sprijinul pentru sancțiuni eficiente împotriva Rusiei, se alătură eforturilor Uniunii Europene de a menține stabilitatea în regiune și de a proteja aspirațiile europene ale Republicii Moldova.

Țoiu s-a referit și la situația din Georgia, unde România sprijină aspirațiile europene ale cetățenilor și cere clarificarea procedurilor judiciare împotriva liderilor opoziției. „Europa trebuie să fie implicată în discuții, mai ales în ceea ce privește securitatea, investițiile și modul în care se desfășoară procesele de pace. Este esențial să existe nu doar o încetare temporară a focului, ci și măsuri care să împiedice o agresiune viitoare, inclusiv pentru România”, a precizat ministrul român.

Bucureștiul acordă o atenție sporită discuțiilor privind Marea Neagră, pagubele economice și cooperarea cu state riverane, pentru a formula propuneri comune la nivel european.

Miniștrii de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene au discutat luni, la Bruxelles, despre adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce ambasadorii UE nu au reușit să ajungă la un acord săptămâna trecută. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a reafirmat necesitatea unei reacții comune, însă procesul riscă să fie blocat de Ungaria, care a anunțat că va refuza măsurile pe motiv că Ucraina a blocat tranzitul petrolului rusesc prin oleoductul Drujba.

Până acum, UE a impus 19 pachete de sancțiuni economice și individuale împotriva Rusiei, incluzând restricții diplomatice și limitări de vize. Cel mai recent, adoptat pe 23 octombrie 2025, include interdicții asupra importurilor de gaz natural lichefiat din Rusia, accesul navelor rusești în porturi și tranzacțiile cu anumite bănci.

Măsurile restrictive ale Uniunii Europene sunt concepute pentru a fi proporționale și reanalizate periodic. În funcție de evoluția situației, UE poate ajusta sau opri sancțiunile dacă obiectivele strategice sunt îndeplinite. În prezent, aceste măsuri vizează peste 2.700 de persoane și entități implicate în acțiuni care amenință suveranitatea și integritatea Ucrainei.