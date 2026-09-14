Nicuşor Dan grăbeşte desemnarea premierului. Partidele, chemate la consultări miercuri. Variantele de pe masa preşedintelui
- Maria Dima
- 14 septembrie 2026, 23:05
Preşedintele Nicuşor Dan va chema partidele la consultări pentru desemnarea premierului, cel mai probabil miercuri, potrivit unor surse. Şeful statului a anunţat că vrea să facă nominalizarea înainte de plecarea în Statele Unite, unde va participa, în perioada 22-24 septembrie, la Adunarea Generală a ONU. Pe masa preşedintelui s-ar afla, potrivit surselor, variantele Sorin Grindeanu, Siegfried Mureşan şi Alexandru Nazare.
Nicuşor Dan a declarat că aşteptarea unei disponibilităţi mai mari la dialog din partea partidelor nu mai poate continua.
„Avem o aşteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când în sfârşit toţi parlamentarii sunt aici şi dacă este vorba de o majoritate fragilă, pentru un guvern, ea se poate materializa. Evident că nu putem să mai aşteptăm şi va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării”, a spus preşedintele.
Întrebat dacă vrea să facă desemnarea înainte de plecarea în Statele Unite, Nicuşor Dan a răspuns: „Doresc asta”.
Consultări cu partidele miercuri, înaintea desemnării
Preşedintele a precizat că a avut zeci de discuţii cu reprezentanţii partidelor şi că aceştia au purtat, la rândul lor, discuţii pentru formarea unei majorităţi.
Nicuşor Dan a confirmat că intenţionează să organizeze o nouă rundă de consultări oficiale înainte de desemnarea premierului. „Aş vrea să fac asta şi aş vrea să fac şi desemnarea, la finalul consultărilor”, a spus şeful statului.
Potrivit unor surse, consultările ar urma să aibă loc miercuri.
Grindeanu, Mureşan şi Nazare, variante pentru funcţia de premier
Pe masa preşedintelui se află, potrivit surselor, trei variante: Sorin Grindeanu, Siegfried Mureşan şi Alexandru Nazare.
Întrebat dacă Sorin Grindeanu şi Siegfried Mureşan, propuşi pentru funcţia de premier în vară, mai sunt luaţi în calcul, Nicuşor Dan a spus că va adresa această întrebare partidelor şi grupărilor parlamentare la consultări.
„Va fi o întrebare pe care, la consultarea cu partidele, o voi adresa tuturor partidelor şi grupărilor de membri ai parlamentului”, a declarat preşedintele.
Şeful statului a spus că un guvern construit în jurul PSD reprezintă „una din variantele de lucru”, dar a precizat că nominalizarea va depinde de şansele fiecărei formule de a obţine susţinerea Parlamentului.
„Trebuie să vedem dacă ea strânge o majoritate, la fel cum celelalte variante propuse în spaţiul public, trebuie să vedem dacă la o discuţie cu partidele, înainte de nominalizare, au şanse să strângă o majoritate. Şi desemnarea mea va fi către acea variantă care are cele mai mari şanse să strângă o majoritate”, a precizat Nicuşor Dan.
Ce a spus Nicuşor Dan despre Alexandru Nazare
Preşedintele a fost întrebat şi despre scenariul desemnării lui Alexandru Nazare şi despre faptul că a participat, în weekend, la nunta acestuia.
Nicuşor Dan a spus că nu doreşte să anticipeze decizia, dar l-a descris pe Nazare drept un profesionist cu care a colaborat bine.
„Ce pot să spun de Alexandru Nazare? Că a fost un ministru de finanţe bun, cu care eu am colaborat foarte bine, m-a invitat la nuntă, m-am dus tocmai pentru a arăta şi public relaţia bună pe care am avut-o, profesional”, a afirmat preşedintele.
Întrebat dacă Nazare corespunde profilului persoanei care ar trebui desemnată premier, Nicuşor Dan a spus că acesta este „cineva care ştie să lucreze cu cifre, cu bugetul României, ceea ce este extrem de important în perioada următoare”.
„Dar, de aici, până la o voinţă politică pentru 233 de voturi, e o altă discuţie”, a mai spus preşedintele.