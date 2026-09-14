Preşedintele Nicuşor Dan va chema partidele la consultări pentru desemnarea premierului, cel mai probabil miercuri, potrivit unor surse. Şeful statului a anunţat că vrea să facă nominalizarea înainte de plecarea în Statele Unite, unde va participa, în perioada 22-24 septembrie, la Adunarea Generală a ONU. Pe masa preşedintelui s-ar afla, potrivit surselor, variantele Sorin Grindeanu, Siegfried Mureşan şi Alexandru Nazare.

Nicuşor Dan a declarat că aşteptarea unei disponibilităţi mai mari la dialog din partea partidelor nu mai poate continua.

„Avem o aşteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când în sfârşit toţi parlamentarii sunt aici şi dacă este vorba de o majoritate fragilă, pentru un guvern, ea se poate materializa. Evident că nu putem să mai aşteptăm şi va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării”, a spus preşedintele.

Întrebat dacă vrea să facă desemnarea înainte de plecarea în Statele Unite, Nicuşor Dan a răspuns: „Doresc asta”.

Preşedintele a precizat că a avut zeci de discuţii cu reprezentanţii partidelor şi că aceştia au purtat, la rândul lor, discuţii pentru formarea unei majorităţi.

Nicuşor Dan a confirmat că intenţionează să organizeze o nouă rundă de consultări oficiale înainte de desemnarea premierului. „Aş vrea să fac asta şi aş vrea să fac şi desemnarea, la finalul consultărilor”, a spus şeful statului.

Potrivit unor surse, consultările ar urma să aibă loc miercuri.

Pe masa preşedintelui se află, potrivit surselor, trei variante: Sorin Grindeanu, Siegfried Mureşan şi Alexandru Nazare.

Întrebat dacă Sorin Grindeanu şi Siegfried Mureşan, propuşi pentru funcţia de premier în vară, mai sunt luaţi în calcul, Nicuşor Dan a spus că va adresa această întrebare partidelor şi grupărilor parlamentare la consultări.

„Va fi o întrebare pe care, la consultarea cu partidele, o voi adresa tuturor partidelor şi grupărilor de membri ai parlamentului”, a declarat preşedintele.

Şeful statului a spus că un guvern construit în jurul PSD reprezintă „una din variantele de lucru”, dar a precizat că nominalizarea va depinde de şansele fiecărei formule de a obţine susţinerea Parlamentului.

„Trebuie să vedem dacă ea strânge o majoritate, la fel cum celelalte variante propuse în spaţiul public, trebuie să vedem dacă la o discuţie cu partidele, înainte de nominalizare, au şanse să strângă o majoritate. Şi desemnarea mea va fi către acea variantă care are cele mai mari şanse să strângă o majoritate”, a precizat Nicuşor Dan.

Preşedintele a fost întrebat şi despre scenariul desemnării lui Alexandru Nazare şi despre faptul că a participat, în weekend, la nunta acestuia.

Nicuşor Dan a spus că nu doreşte să anticipeze decizia, dar l-a descris pe Nazare drept un profesionist cu care a colaborat bine.

„Ce pot să spun de Alexandru Nazare? Că a fost un ministru de finanţe bun, cu care eu am colaborat foarte bine, m-a invitat la nuntă, m-am dus tocmai pentru a arăta şi public relaţia bună pe care am avut-o, profesional”, a afirmat preşedintele.

Întrebat dacă Nazare corespunde profilului persoanei care ar trebui desemnată premier, Nicuşor Dan a spus că acesta este „cineva care ştie să lucreze cu cifre, cu bugetul României, ceea ce este extrem de important în perioada următoare”.

„Dar, de aici, până la o voinţă politică pentru 233 de voturi, e o altă discuţie”, a mai spus preşedintele.