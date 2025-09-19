Nicușor Dan: Facultățile de Drept trebuie să formeze caractere

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj privind starea învățământului juridic superior, accentuând că facultățile de Drept trebuie să educe și caractere, nu doar specialiști ai legii. „Formarea profesională temeinică este vitală, dar facultățile nu trebuie să pregătească doar specialiști, ci și caractere puternice”, se arată în mesajul prezidențial.

Textul a fost prezentat de Cătălina Galer, consilier de stat, la Palatul Parlamentului, în cadrul evenimentului organizat de Federația Asociațiilor Studenților în Drept, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

Șeful statului a felicitat Federația pentru raportul realizat, subliniind obiectivitatea și curajul analizei. Documentul evidențiază atât progresele, cât și provocările, aducând în spațiul public vocea studenților.

Potrivit mesajului, facultățile de Drept nu trebuie să se limiteze la formarea de profesioniști, ci să ofere și educație civică, promovând valorile democrației și independența justiției. Activitățile de voluntariat ale studenților în drept au fost prezentate ca modele de implicare în societate.

„Activități de voluntariat precum cele ale Federației dumneavoastră devin modele de implicare civică atât de necesară dezvoltării societății românești. Raportul dumneavoastră constituie un instrument valoros de evaluare a principalelor coordonate ale sistemului de învățământ juridic din România și include, totodată, o serie de propuneri concrete de optimizare. Eforturile pentru alinierea standardelor academice la bunele practici europene în domeniul educației juridice trebuie continuate, astfel încât să avem absolvenți competitivi, iar sistemul juridic să fie puternic orientat spre performanță și echitate.

Discutăm astăzi despre calitatea învățământului juridic, pentru că ea se reflectă direct în calitatea actului de justiție și în funcționarea eficientă a instituțiilor publice. Formarea profesională temeinică este vitală, dar facultățile nu trebuie să pregătească doar specialiști, ci și caractere puternice, oameni care înțeleg valorile, principiile și responsabilitatea civică pe care profesia juridică le presupune. În lipsa acestei dimensiuni, cunoașterea legilor, a drepturilor și obligațiilor riscă să devină un exercițiu formal, nu un fundament al unei democrații funcționale”, a continuat șeful statului.

Raportul realizat de studenți este văzut ca un instrument util de evaluare a învățământului juridic, incluzând propuneri pentru alinierea la bunele practici europene. Documentul insistă asupra calității educației juridice, care se reflectă direct în calitatea actului de justiție și în funcționarea instituțiilor.

Președintele a atras atenția că o pregătire academică impecabilă nu este suficientă dacă sistemul pierde rapid profesioniști valoroși. Retragerea prematură a magistraților lasă goluri greu de acoperit. România are nevoie de o generație de juriști competenți și implicați civic, capabili să contribuie nu doar la eficiența sistemului, ci și la coeziunea socială.

„Raportul care a prilejuit dezbaterea de astăzi reflectă aceste realități și subliniază provocările esențiale ale învățământului juridic superior. Dar știm cu toții că o pregătire academică impecabilă nu este suficientă dacă sistemul pierde prea repede oameni valoroși. Atunci când un magistrat se retrage din activitate prematur, lasă în urmă goluri greu de acoperit. România are nevoie de o generație de juriști competenți și implicați civic, capabili să își asume responsabilitatea nu doar pentru funcționarea unui sistem echilibrat și eficient, dar și pentru coeziunea societății în care trăiesc”, a mai spus Nicușor Dan.

În mesajul său, Nicușor Dan a susținut colaborarea între mediul universitar, profesiile juridice și instituțiile publice. Studenții trebuie să aibă acces la practică reală, la mentori, la resurse moderne și programe adaptate cerințelor actuale.

Șeful statului a salutat inițiativele privind digitalizarea bibliotecilor universitare, diversificarea masteratelor și extinderea parteneriatelor internaționale. „Ca Președinte, voi sprijini orice efort care transformă învățământul juridic într-un model european de excelență și justiția într-un serviciu public destinat cetățeanului. Țara noastră are nevoie de profesioniști ai dreptului care să inspire încredere, să apere valorile democrației și să transmită societății mesajul că justiția este, înainte de toate, în slujba oamenilor”, a conchis acesta.