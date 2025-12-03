Nicușor Dan, despre relațiile din coaliție: Din ce am văzut eu, ca fapte, a funcţionat până acum

Președintele Nicușor Dan a comentat, miercuri, starea actuală a coaliției. Deși declarațiile publice dintre lideri devin tot mai aspre, șeful statului afirmă că, la nivelul faptelor, colaborarea politică încă funcționează. Acesta a fost întrebat despre climatul tensionat dintre formațiuni și despre modul în care se reflectă aceste neînțelegeri în activitatea guvernamentală. El a explicat că în politică declarațiile fac parte dintr-un mecanism firește influențat de așteptările publice.

„Suntem în politică. În politică, oamenii au aşteptări faţă de liderii politici şi liderii politici încearcă să le răspundă acestor aşteptări, inclusiv prin declaraţii politice. E o normalitate”, a spus preşedintele.

În același timp, Nicușor Dan a punctat că realitatea administrativă arată o funcționare efectivă a alianței.

Liderul de la Cotroceni a fost întrebat și despre relația PSD–USR și despre criticile frecvente lansate de PSD la adresa miniștrilor USR. El a precizat cu cine comunică cel mai frecvent, menționând o serie de lideri politici cu care discută regulat. „Am discuții, să știți, că am discuții la fel de dese și cu Sorin Grindeanu, și cu Dominic Fritz, și cu Ilie Bolojan”, a răspuns Dan.

Tot el a precizat, cu o remarcă zâmbitoare, că are interacțiuni mai rare cu alți lideri ai coaliției: nu are discuții la fel de dese cu Kelemen Hunor și cu Varujan Pambuccian.

Președintele a transmis și un sfat partidelor aflate la guvernare, criticând deschiderea cu care acestea se atacă între ele. „Ca observator, dacă mă pun în poziția unui observator extern, nu mi se pare deloc profitabil că este o coaliție de patru partide care și-au asumat guvernarea când le era mai simplu să stea în opoziție și se atacă între ei în loc să critice opoziția”, a mai spus președintele României.

„Asta eu nu înțeleg”, a adăugat el, subliniind lipsa de coerență în modul în care coaliția își gestionează disputele interne.

În ceea ce privește scenariile privind o guvernare fără USR în anul următor, Dan a respins categoric varianta. „Eu nu susțin deloc asta”, a declarat președintele.

El a subliniat că actuala formulă politică reflectă echilibrul necesar pentru a reprezenta cât mai multe categorii ale societății. „Mi se pare că, așa cum este, cu toate dificultățile pe care le străbate coaliția asta, ea este echilibrată în ceea ce privește reprezentarea diferitelor părți ale societății”, a argumentat Nicușor Dan.