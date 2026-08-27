Aprecierea riscului unui conflict direct între Rusia și Alianța Nord-Atlantică rămâne una dintre cele mai dezbătute teme la nivel internațional. În ciuda tensiunilor crescute din regiune și a speculațiilor apărute în spațiul public, liderii politici oferă asigurări că un atac rus asupra unui stat membru NATO este puțin probabil în prezent.

Președintele României, Nicușor Dan, a abordat recent această chestiune arzătoare, arătând că evaluările curente ale serviciilor de informații și ale partenerilor strategici nu indică pregătirea unei acțiuni militare ruse împotriva alianței.

„Există acest … sau… această discuție în urmă cu 3-4 luni, la nivel de lideri. Nici eu, serviciile, partenerii nu avem mai multe informații decât atât. Nu există informații care să susțină așa ceva. Rusia e o amenințare de cel puțin 10 ani, de la Crimeea. Pregătirea defensivă a NATO la asta se referă”, a spus Nicușor Dan.

De cealaltă parte a Atlanticului, Donald Trump a asigurat joi, în timpul unei discuţii cu presa la Casa Albă, că liderul rus Vladimir Putin „nu va ataca un teritoriu al NATO”, relatează AFP, conform News.ro.

Comentariile au fost făcute după ce directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat marţi o vizită secretă la Moscova şi s-a întâlnit cu omologul său rus, Serghei Narîşkin. Deși mai multe surse din mass-media au vehiculat că această deplasare a fost o încercare de a avertiza Moscova să nu atace vreo țară din alianță, Trump a respins ipoteza. Acesta a afirmat miercuri că vizita şefului CIA nu are legătură cu ameninţările ruseşti la adresa NATO, sugerând totuşi că aceasta ar avea o legătură cu Ucraina.

„Nu sunt îngrijorat... deloc. Nu există nicio problemă”, a spus Trump când a fost întrebat despre o posibilă provocare rusă împotriva ţărilor NATO.

Preşedintele a calificat vizita lui Ratcliffe drept „o chestiune de rutină” şi şi-a exprimat nedumerirea faţă de relatările din mass-media cu privire la aceasta.

„Ratcliffe se întâlneşte cu omologul său rus o dată la şase luni sau o dată pe an. Cei doi au o relaţie foarte bună. Nu a existat niciun mesaj şi nu s-a întâmplat nimic neobişnuit”, a spus Trump.

Întrebat din nou două ore mai târziu dacă Statele Unite au transmis un avertisment preşedintelui rus Vladimir Putin cu privire la potenţiale atacuri asupra ţărilor NATO, Trump a menționat că nu doreşte să comenteze, dar a adăugat: „Nu vor ataca teritoriul NATO”.

Kremlinul a reacționat prompt, calificând drept „poveşti alarmiste” informaţiile apărute în presa americană legate de un presupus avertisment transmis de CIA. Moscova a considerat aceste informaţii lipsite de orice legătură „cu realitatea”.

Rusia, care duce din 2022 o ofensivă militară de amploare împotriva Ucrainei, a negat întotdeauna categoric orice intenţie de a ataca ţările NATO, alianţă militară a cărei expansiune până la graniţele ruseşti în ultimele decenii este considerată de Moscova o ameninţare existenţială.

La rândul său, Serghei Narîşkin, directorul serviciului rus de informaţii externe, a confirmat joi întâlnirea cu Ratcliffe din timpul vizitei acestuia la Moscova. Narîşkin a declarat că a discutat cu Ratcliffe „chestiuni legate de informaţii” și a afirmat că discuţiile au reprezentat „o parte obişnuită a activităţii lor” şi că „nu a fost nimic ieşit din comun”.

În ciuda declarațiilor oficiale de calmare a situației, liderii europeni au devenit extrem de îngrijoraţi şi au avertizat public că Moscova ar putea testa hotărârea NATO - şi angajamentul lui Trump faţă de articolul 5, clauza de apărare colectivă a alianţei - printr-un atac limitat sau alte provocări militare.

Contextul rămâne tensionat, mai ales că în ultimele săptămâni au fost doborâte drone ruseşti care au pătruns în spaţiul aerian al mai multor state membre NATO, printre care România şi Polonia.

Pe frontul din Ucraina, evaluările arată o posibilă escaladare. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru Axios în iulie că Putin plănuieşte o mobilizare masivă de 500.000 de soldaţi în lunile următoare, în vederea unei noi ofensive în Ucraina. Zelenski a susţinut că Rusia construieşte, totodată, infrastructură pentru 30.000 de soldaţi suplimentari din Coreea de Nord, care ar urma să fie trimişi să luptă în Ucraina.

În paralel, schimburile de replici diplomatice și militare dintre Rusia și partenerii occidentali ai Ucrainei se înăspresc. Joi, Ministerul de Externe al Rusiei a declarat că Marea Britanie şi Franţa „se joacă cu focul” prin furnizarea de tehnologie care permite Ucrainei să lanseze atacuri de lungă distanţă adânc în teritoriul Rusiei.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Rusiei a ameninţat că Moscova va lovi ţinte militare britanice din interiorul şi din afara Ucrainei, ca represalii pentru asistenţa militară acordată de Marea Britanie Ucrainei.